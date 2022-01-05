أفضل طريقة لعمل مخمرية طبيعية لتعطير الجسم بكل سهولة وبأقل تكلفة

المخمرية تعشقها جميع الفتيات في تعطير جسمهن، وكذلك يقمن بوضعها على شعرهن، كما أن المخمرية تكون من بين منتجات العطور الصلبة، التي تكون شبيهة بملمسها للفازلين، هذا بجانب أنه يتم استخدامها في تعطير كلاً من الجسم والشعر، بجانب أنها شاعت كثيراً في الفترة الأخيرة وذلك كبديل للعطور التقليدية، حيث تتسم بأنها خالية من الكحول، وكذلك تخلو من المواد الكيميائية التي من الممكن أن تشتمل عليها مختلف الروائح، كما أن هناك الكثير من الأنواع المخمرية بالأسواق، كذلك أنه في العادة تكون سعرها كبير، كذلك أنه لا بد من شراؤها من مكان مضمون وموثوق به، وذلك لضمان مكوناتها وأيضاً ثبات رائحتها لمدة طويلة، لهذا فمن الأفضل صنع المخمرية في البيت بمكونات طبيعية ومضمونة، حيث أن كثير من الفتيات تعتقد أن طريقة صنع المخمرية في المنزل من بين الأمور العسيرة والصعبة، لكن في الواقع أنها سهلة التحضير وبالمكونات المضمونة والطبيعية وكذلك الآمنة تماماً والمعروفة، إذ أنها من صنع المنزل وتعرفين مكوناتها ، لهذا ففيما بعد سنرفق لكن طريقة تحضيرها.

أفضل طريقة لعمل مخمرية طبيعية

تتسم المخمرية بأنها تبقى ثابتة لمدة طويلة، ومن الممكن أن تستخدم على الجسم والشعر كذلك، لكن ليس من المفضل أن يتم استعمال العطور التقليدية على شعرك، إذ أنها تشتمل على الكحول، لكن المخمرية تشتمل على زيوت طبيعية، حيث أنها تقوم بالمساهمة على ترطيب كلاً من الجسم والشعر بجانب تعطيرها لهم.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زبدة الكاكاو.

ملعقة كبيرة زيت لوز.

عشر قطرات زيت لافندر.

خمس قطرات زيت ليمون.

5 قطرات زيت ورد.

محتوى كبسولة فيتامين “هـ”.