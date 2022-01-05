ملعقة خل واحدة وتخلصي من القمل و الصيبان نهائيا من الاستعمال الأول ولن يعود مجددا خاصة لدى الأطفال

القضاء على القمل والصيبان بالخل، ذلك الأمر المزعج لكثير من الأمهات لكثرة اصابة الأطفال به فهم أكثر عرضه له في السن الصغير، والذي يعد من أهم أعراضه الحكة الشديدة والتي تكون بكثرة في الليل، وبالرغم من أنه أمر مزعج جداً الا انه ليس حالة مرضية، كما أنه يمكن أن يصيب الطفل بالرغم من نظافته الفائقة فهو ليس دليل على عدم النظافة الشخصية، فقد نتناول في هذا المقال طرق طبيعية للتخلص من مشكلة القمل نهائياً باستخدام مكون الخل الذي يوجد بكل بيت.

القضاء على القمل والصيبان بالخل

القمل عبارة عن حشرات من النوع الطفيلي التي تهاجم شعر الإنسان وتعيش على دمه، ويكثر تواجده في العادة في فروة الرأس وخلف الأذن، وقد يتكاثر في الرأس عندما تبيض أنثى القمل في فروة الرأس من 6-8 بيضات كل يوم، كما انه ينتشر بشكل كبير عند الأطفال في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي، حيث يصاب 6 ملايين إلى 12 مليون طفل بهذا الحشرات كل عام.

وصفة الخل للتخلص من القمل

ويعمل الخل على التخلص من النوع الأول من القمل وهو البيض، وليس بإمكانه القدرة على التخلص من القمل البالغ، وإليكم مكونات وصفة الخل كما يلــــــــــــي:

فنجان من الخل الأبيض.

وكذلك فنجان من الماء بنفس مقدار الخل.

طريقة التحضير:

أولاً نقوم بخلط الماء مع الخل في كوب واحد مع التقليب.

ثانياً نبدأ بوضع الخليط على شعر الطفل والتركيز على فروة الرأس وخلف الأذنين والرقبة.

ثالثاً ترك الخلطة لمدة 10 دقائق لكي يعمل الخل على اختراق بيض القمل في الشعر لإزاله التصاقه.

ثم نقوم بغسل الشعر لإزاله الخليط وتمشيط الشعر بالمشط المخصص للقمل.

وتكرر هذه الخلطة ثلاثة أيام حتى يختفي جميع بيض القمل.

خل التفاح وزيت جوز الهند للتخلص من القمل

المكونات:

خل تفاح.

زيت جوز الهند.

او زيت زيتون.

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طريقة التحضير: