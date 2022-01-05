أبسط الطرق في العالم لتنظيف البط من الريش الصغير في ثواني بمكون سحري مع إزالة الزفارة

تنظيف البط من الريش الصغير أكبر عقبة تواجه كل ربة منزل داخل المطبخ، وخاصة أثناء العزومات وطهى عدد، ويحتاج تنظيف البط إلى وقت كبير ومجهود من الأمهات لتنظيفها بشكل جيد وطهيه وتقديمه، وخاصة أن البط من الأطباق العالمية عند البعض ويختلف الكثير فى تقديمه، ولكن فى مصر له مذاق خاص عند الكثير ويميل له معظم المصريين خاصة فى المواسم، لذلك سنوضح لكم أفضل طريقة للتخلص من الريش.

طريقة تنظيف البط من الريش الصغير

طريقة تنظيف البط بشكل جيد أهم عند كل ربة منزل من طهى البط نفسه، خاصة أن الطيور أكثر عرضة لحمل الميكروبات على الجلد، مما قد تسبب أمراض للأشخاص الذين يتناولوها إذا لم يتم تنظيفها جيداً، والتأكد من التخلص من كل الميكروبات، وخاصة الريش الصغير المحفور فى جلد البط البلدى المعروف بريشة الأسود، وهنا لابد من توافر خبرة لتنظيف ريش البط بشكل سريع وبوقت ومجهود أقل، لذا سنوضح لكم أفضل الطرق.

تنظيف البط من الريش الصغير بالردة الخشنة

الردة الخشنة من المكونات التى تستخدم فى تنظيف البط من الريش صغير الحجم والتخلص من الزفارة تماماً، وتتم الطريقة من خلال إتباع الخطوات التالية:

غسل البط جيداً بالماء الدافئ. تنظيف البطة من الريش الكبير. تجفيف البطة جيداً. وضع كمية من الردة الخشنة على البطة. التدليك بشكل دائرى مع نزع الريش. نزع الشعر الصغير بأطراف الأصابع بكل سهولة وبدون عناء لأن الردة تساهم على سرعة إخراج الشعر.

طريقة تنظيف البط على البوتاجاز

طريقة تنظيف البط من الريش الدقيق على البوتاجاز من الطرق التى يستخدمها البعض فى سرعة التخلص من الريش الدقيق، وبدون عناء ويمكن استخدام هذه الطريقة من خلال الخطوات التالية:

نزع الريش الكبير من البطة.

تقريب البطة من اتجاه تواجد الريش الصغير إلى لهب النار بشكل متوسط حتى لا يحترق الجلد.

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تنظيف البط بالدقيق وبيكربونات الصوديوم

تعد من الطرق التى تستخدمها كثير من الأمهات للتخلص من الريش وتوفير المجهود والوقت وبنتائج مذهلة، ويمكن اتباع الطريقة من خلال الخطوات التالية: