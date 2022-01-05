المحوجة الدمياطي ( القرصة الصفراء ) بالعسل الأسود المفيدة والمغذية

تعد المحوجة من المخبوزات التى يتم عملها فى فصل الشتاء، وذلك لأنها تحتوي على العديد من المكونات المغذية والتى تحتوى على سعرات حرارية كبيرة تعطيك احساس بالدفء عند تناولها، وهى من الحلويات الشرقية المشهورة خصوصاً فى مصر فى مدينة دمياط التى أشتهرت بعمل عدة أنواع من الحلويات مثل البسيسة والمشبك، كما انها تتمتع بطعم مميز ونكهة جميلة وكذلك ألوانها جذابة ولها فوائد صحية كبيرة بما تحتوى عليه فى مكوناتها تعطى الجسم الطاقة والنشاط، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير المحوجة الدمياطي(القرصة الصفراء) بالتفصيل

مقادير المحوجة الدمياطي(القرصة الصفراء)

تحتوى المحوجة الدمياطي على مكونات بسيطة وصحية وغير مكلفة وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السمسم الأبيض.

٣/٤ كوب من السكر البودرة.

٥ ملعقة كبيرة من حوايج المحوجة.

١/٤ كوب من العسل الأسود.

١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة البلدي.

١/٢ كوب من زيت الذرة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل المحوجة الدمياطي سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نحضر وعاء عميق وننخل به الدقيق ونضيف عليه السكر البودرة والبيكنج صودا وحوائج المحوجة ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نقوم بعمل حفرة فى المنتصف ونضع بها ملعقة السمسم . ونحضر طاسة ونضع بها السمنة والزيت ونضعها على النار حتى تتقدح ثم نضيفها فى الحفرة على السمسم حتى يتحمص. نقلبه بواسطة ملعقة خشبية حتى نتخلص ن الحرارة ويدفا شوية. بعد ذلك نبدأ ببث العجين زى الكحك تماماً لمدة ١٥ دقيقة حتى تتشرب السمن كويس. ثم نحضر صينية وندهنها بالسمنة ونفرد فيها العجينة بسمك ١ سم تقريباً ونضغط عليها باليد كويس حتى نساوي الوجه. هذا المقدار يكفى لعمل ٢ من الصوانى الكبيرة . ثم نقوم بتقطيعها على شكل السمبوسة ونرش على الوجه شوية من السمسم ونسيبها ترتاح شوية. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٦٠ فى الرف الوسط لمدة ٤٥ دقيقة حتى تنضج. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد السمنة البلدي

تحتوي السمنة البلدي على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ وه اللذان يعدان من أقوى مضادات الأكسدة فى مقاومة الأمراض. تساعد فى التخلص من الوزن الزائد مع عدم الإفراط فى تناولها. غنية بحمض البيوتريك والتى يعزز عملية الهضم ويحفز عمل بكتيريا الأمعاء النافعة ويفتح الشهية.

فوائد السمسم

هناك العديد من الفوائد الصحية السمسم وسوف نتعرف على بعض هذه الفوائد فى هذا المقال وهى كالتالي: