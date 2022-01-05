حلويات منزلية سهلة واقتصادية لذيذة وشهية ومميزة وتذوب في الفم

حلويات منزلية سهلة واقتصادية ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل صوابع زينب، وبقصم أبو السمسم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات منزلية سهلة واقتصادية بطريقة سهلة وشهية ومميزة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلويات منزلية سهلة واقتصادية

تتكون حلويات منزلية سهلة واقتصادية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (5 جم).

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

دقيق حسب الحاجة.

للتزيين (اختياري).

2 ملعقة كبيرة من مربى المشمش + ربع ملعقة صغيرة من لون غذائي أحمر.

أو مربى الفراولة.

أو صوص التوفي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات منزلية سهلة واقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والفانيليا والسكر والحليب البودر، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت والنشا ونخفق جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نشكل فيها العجينة إلى كور صغيرة ونباعد بينهم.

ثم نحضر طابع حسب الشكل المرغوب ونضغط به على الكرات.

بعد ذلك نقوم بعمل ثقب في الكرات.