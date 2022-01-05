طريقة تحضير العصيدة الليبية في البيت وبطريقة سهلة وبدون مجهود وغير مكلفة تماماً

تشتهر العصيدة الليبية في الكثير من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية واليمن وتشتهر أيضًا في السودان وعادة ما يرتبط تحضيرها بوجود بعض المناسبات مثل الأعياد والمناسبات الدينية مثل المولد النبوي وغيرها من المناسبات الاجتماعية الاخرى مثل سبوع الولادة وتعتبر طريقة تحضيرها من أسهل طرق تحضير الأطعمة لذلك يمكن لأي ربة منزل تحضيرها من خلال خطوات بسيطة.

طريقة عمل العصيدة الليبية

العصيدة الليبية لا تحتاج إلى وقت طويل في تحضيرها فهي من الأكلات السريعة للغاية والمفضلة للكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار بالإضافة إلى انها غير مكلفة ومكوناتها موجودة في أي منزل

كوبان من الدقيق الأبيض.

ثلاثة أكواب من الماء.

نصف ملعقة من الملح.

كمية مناسبة من الزبدة والعسل.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الماء ونضع على الماء القليل من الملح ونضع الوعاء على النار ونتركه حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

يؤخذ نصف كمية المياه فقط والنصف الآخر يترك جانبًا.

يتم وضع الزيت والدقيق في الماء ويتم التقليب جيدًا ولابد من الاستمرار في التقليب.

يرفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد قليلاً لكي نقوم بعجن الدقيق والماء جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة.

نقوم بأخذ كمية من المياه التي وضعناها جانبًا ونضعها على العجينة ونقلبها جيدًا ونرفعها على النار مرة أخرى.

تترك على النار لمدة لا تزيد عن 10 دقائق ثم يتم رفعها من على النار.

تترك العجينة حتى تبرد ويتم عجنها مرة أخرى حتى تصبح العجينة متماسكة.

يتم وضع بقية المياه التي تركناها جانبًا ونقوم بتقليبها جيدًا ونضع العجينة على النار مرة أخرى حتى تنضج تمامًا.

وفي المرة الأخيرة نقوم برفع العجينة من على النار وتترك حتى تبرد ويتم عجنها.

نحضر طبق مسطح ونضع فيه كمية بسيطة من الزبدة ونحاول أن نلامس العجينة بالزبدة حتى يتم تشكيلها.

نشكل العجينة على شكل قبة ونقوم بتزينها من خلال وضع الزبدة والعسل عليها.

من الممكن أن يتم استبدال العسل بدبس التمر أيضًا.

بذلك تكون العصيدة جاهزة للتقديم وهي مغمورة بالزبدة والعسل أو دبس التمر.

مكونات عمل العصيدة الليبيةطريقة التحضير