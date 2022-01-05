بالبقدونس اعملي كريم البقدونس والنشا المذهل في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعد كريم البقدونس والنشا من الكريمات السحرية في تفتيح البشرة وجعلها شبابية وجذابة، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن كريمات طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج بعيداً عن استخدام المواد الكيماوية التي تؤدي إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البقدونس والنشا ومكونات آخرى، ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع والتجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الرهيب في تفتيح البشرة.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.

مكونات عمل كريم البقدونس والنشا

يتكون كريم البقدونس والنشا من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف كوب من عصير البقدونس.

ملعقتان صغيرتان من زيت الورد.

القليل من زيت جوز الهند.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم البقدونس والنشا يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع عصير البقدونس مع ملعقتان من النشا ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نضع الخليط على النار ونتركه حتى نحصل على خليط سميك. ثم نقوم ملعقتان من زيت جوز الهند وزيت الورد ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط كريمي ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق الكريم على البشرة هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر الخليط وندهن المناطق المراد تفتيحها ونتركها حتى تجف ثم نغسلها. تكرر هذه الخلطة على البشرة يوميا حتى نحصل على نتيجة مبهرة ورائعة.

فوائد البقدونس للبشرة

هناك عدة فوائد للبقدونس على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-