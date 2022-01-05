تألقي بجمالك.. صبغة الكركم الطبيعية لعشاق اللون الأشقر الذهبي النتيجة فعالة ومذهلة

صبغ الشعر بالكركم، يعد إضافة الكركم للحناء لصبغ الشعر أحد الطرق الفعالة للحصول على شعر أشقر بدون مواد كيميائية، ولكن ليس من الضروري استخدام الكركم مع الحناء للحصول على درجات الأشقر، فمن خلال استخدام الكركم فقط يمكن الحصول على اللون الأشقر للشعر، والتي نوفرها لكم من خلال هذا المقال طريقة صبغ الشعر باستخدام الكركم وبدون حناء في المنزل، فتابعونا.

صبغ الشعر بالكركم

يعد صبغ الشعر وسيلة لتغيير طله الوجه أو بهدف تغطية الشعر الأبيض أو لمجرد التغيير للحصول على طلة جميلة ومميزة وجذابة، وتوجد العديد من الطرق لتغيير لون الشعر أولها الذهاب لصالون التجميل واختيار اللون المفضل، أو باستخدام أي نوع من أنواع الصبغة وصبغ الشعر بالمنزل، كما أن هناك طرق طبيعية لصبغ الشعر كالحناء والأعشاب، ويعد الكركم أحد الطرق الطبيعية والموفرة لصبغ الشعر، ويمكن استخدامه بمفرده أو إضافته للحناء.

2 ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

أو 1/4 كوب من الكركم الطازج.

2 كوب من الماء.

في الأول نضع كوبين من الماء على النار للوصول لدرجة الغليان.

ثم نضع الكركم على الماء المغلي ونقلب حتى تمام الذوبان.

كما نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

بينما نقوم بصب الخليط في زجاجه بلاستيكية قابلة للضغط مثل زجاجات الشامبو الفارغة.

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أولاً نضع منشفة قطنية حول العنق للمحافظة على الملابس والجسم من صبغة الكركم.

ثانياً نقوم بارتداء القفاز المطاط لحماية اليدين من الصبغة.

كما نقوم بثني الجسم من الأعلى على الحوض وقلب الشعر للأسفل حتى تصبح جذور الشعر مكشوفة من الخلف.

ثم نقوم بالضغط على الزجاجة ونضع صبغة الكركم على جذور الشعر حتى أسفل الشعر، ونخلل الصبغة باليدين لجميع خصل الشعر، ونستمر في وضع الصبغة حتى نغطي الشعر كاملاً بالصبغة.

بينما نبدأ بتمشيط الشعر بالمشط الواسع ونترك الصبغة على الشعر لمدة 15 دقيقة.

وبعدها نقوم بشطف الشعر بالماء جيداً.

وننصح بتجربة صبغة الكركم على خصلة صغيرة من الشعر أولاً للتأكد من اللون المناسب لك قبل البدء في توزيع الصبغة على الشعر بالكامل.

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