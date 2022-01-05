وداعاً للسويت.. بملعقة فازلين تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

إزالة الشعر الزائد بالفازلين من أهم وأفضل الطرق التي تساعد في الحصول على أفضل نتيجة للإزالة للشعر تماما ومن الجذور وتعتبر وصفة مميزة من الفازلين طبيعية قادرة على الانتزاع للشعر تماما من الجذور واتخلص النهائي من الشعر ومن المنابت، ومن خلال ما يلي ذكره من السطور القليلة المقبلة نعرض وصف كامل عن تلك الخلطة الطليعية وكيفية استعمالها وتحضيرها مع بيان أهم مقاديرها الطبيعية المعززة لعمل الفازلين على الجلد.إزالة الشعر الزائد بالفازلين
من أكثر الخلطات الطبيعية والتي لها دور كبير في الحصول على بشرة ناعمة، ونضرة وخالية تماما من الشعر، وتعتبر تلك الطريقة المميزة في الإزالة للشعر من بين الخلطات متعددة الأغراض والفوائد والتي تسهم في جعل البشرة متجددة دائما وناصعة البياض وخالية من الشعر ومن أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل خليط الفازلين ما يلي في النقاط التالية:
مكونات خليط الفازلين
- ملعقتان من مكون الفازلين.
- ملعقة من مكون النشا.
- ملعقة صغيرة من مكون زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة زيت اللوز.
- ملعقة من مكون بودرة الترمس.
- ملعقة بودرة الحمص المطحون ناعم.
- القليل من ماء الورد.
- قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة من جل الصبار.
تحضير وصفة الفازلين المزيلة وبقوة للشعر تكون من خلال اتباع تلك الخطوات في النقاط القبلة:
- نقوم بتذويب الفازلين مع مكون جل الصبار في الحمام المائي.
- نضع النشا مع بودرة الحمص والترمس ولا بد من التقليب الجيد.
- تخفيف قوام الخليط بإضافة كمية مياه الورد.
- إضافة بقية أنواع الزيوت الطبيعية من زيت اللوز وزيت الزيتون.
- إضافة مكون عصير الليمون مع إعادة التقليب الجيد ما بين مختلف المقادير حتى نحصل على التركيبة المطلوبة والتي تكون بقوام كريم ناعم.
طريقة الاستعمال لخليط الفازلين
- الخليط من الممكن أن يتم استعماله بكل سهولة على البشرة المراد إزالة الشعر فيها، مع غسلها وتجفيفها جيدا ثم تطبيق خليط الفازلين وبعد تطبيقه مدة عشر دقائق يزال ومعه كل الشعر الذي ينمو على البشرة سواء خفيف أو كثيف.
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إزالة الشعر الزائد بالفازلين من أهم وأفضل الطرق التي تساعد في الحصول على أفضل نتيجة للإزالة للشعر تماما ومن الجذور وتعتبر وصفة مميزة من الفازلين طبيعية قادرة على الانتزاع للشعر تماما من الجذور واتخلص النهائي من الشعر ومن المنابت، ومن خلال ما يلي ذكره من السطور القليلة المقبلة نعرض وصف كامل عن تلك الخلطة الطليعية وكيفية استعمالها وتحضيرها مع بيان أهم مقاديرها الطبيعية المعززة لعمل الفازلين على الجلد.إزالة الشعر الزائد بالفازلين
من أكثر الخلطات الطبيعية والتي لها دور كبير في الحصول على بشرة ناعمة، ونضرة وخالية تماما من الشعر، وتعتبر تلك الطريقة المميزة في الإزالة للشعر من بين الخلطات متعددة الأغراض والفوائد والتي تسهم في جعل البشرة متجددة دائما وناصعة البياض وخالية من الشعر ومن أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل خليط الفازلين ما يلي في النقاط التالية:
مكونات خليط الفازلين
- ملعقتان من مكون الفازلين.
- ملعقة من مكون النشا.
- ملعقة صغيرة من مكون زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة زيت اللوز.
- ملعقة من مكون بودرة الترمس.
- ملعقة بودرة الحمص المطحون ناعم.
- القليل من ماء الورد.
- قطرات من عصير الليمون.
- ملعقة من جل الصبار.
تحضير وصفة الفازلين المزيلة وبقوة للشعر تكون من خلال اتباع تلك الخطوات في النقاط القبلة:
- نقوم بتذويب الفازلين مع مكون جل الصبار في الحمام المائي.
- نضع النشا مع بودرة الحمص والترمس ولا بد من التقليب الجيد.
- تخفيف قوام الخليط بإضافة كمية مياه الورد.
- إضافة بقية أنواع الزيوت الطبيعية من زيت اللوز وزيت الزيتون.
- إضافة مكون عصير الليمون مع إعادة التقليب الجيد ما بين مختلف المقادير حتى نحصل على التركيبة المطلوبة والتي تكون بقوام كريم ناعم.
طريقة الاستعمال لخليط الفازلين
- الخليط من الممكن أن يتم استعماله بكل سهولة على البشرة المراد إزالة الشعر فيها، مع غسلها وتجفيفها جيدا ثم تطبيق خليط الفازلين وبعد تطبيقه مدة عشر دقائق يزال ومعه كل الشعر الذي ينمو على البشرة سواء خفيف أو كثيف.