وداعاً للسويت.. بملعقة فازلين تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

إزالة الشعر الزائد بالفازلين من أهم وأفضل الطرق التي تساعد في الحصول على أفضل نتيجة للإزالة للشعر تماما ومن الجذور وتعتبر وصفة مميزة من الفازلين طبيعية قادرة على الانتزاع للشعر تماما من الجذور واتخلص النهائي من الشعر ومن المنابت، ومن خلال ما يلي ذكره من السطور القليلة المقبلة نعرض وصف كامل عن تلك الخلطة الطليعية وكيفية استعمالها وتحضيرها مع بيان أهم مقاديرها الطبيعية المعززة لعمل الفازلين على الجلد.

إزالة الشعر الزائد بالفازلين

من أكثر الخلطات الطبيعية والتي لها دور كبير في الحصول على بشرة ناعمة، ونضرة وخالية تماما من الشعر، وتعتبر تلك الطريقة المميزة في الإزالة للشعر من بين الخلطات متعددة الأغراض والفوائد والتي تسهم في جعل البشرة متجددة دائما وناصعة البياض وخالية من الشعر ومن أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل خليط الفازلين ما يلي في النقاط التالية:

مكونات خليط الفازلين

ملعقتان من مكون الفازلين.

ملعقة من مكون النشا.

ملعقة صغيرة من مكون زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة زيت اللوز.

ملعقة من مكون بودرة الترمس.

ملعقة بودرة الحمص المطحون ناعم.

القليل من ماء الورد.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة التحضير لوصفة الفازلين:

تحضير وصفة الفازلين المزيلة وبقوة للشعر تكون من خلال اتباع تلك الخطوات في النقاط القبلة: