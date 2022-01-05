بالجبن اعملي كومير محشي بالكفتة والجبنة بمكونات بسيطة لكي ولعائلتك

يعد الكومير المحشي بالكفتة والجبنة من الأكلات الشهية التي يعشقها الكثير من الصغار والكبار وهي تشبه الفطائر، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل حتى تستطيع الأمهات تحضيرها، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي العجين والكفتة والجبن، وهي وجبة رائعة ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كومير محشي بالكفتة والجبنة في المنزل.

مقادير عمل كومير محشي بالكفتة والجبنة

يحتوي الكومير المحشي بالكفتة والجبنة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

كوب صغير من السكر.

٢ كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من خميرة الخبز.

٣ أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

للحشو

كفتة بالبصل.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

بقدونس مفروم.

جبنة.

زيتون أخضر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كومير محشي بالكفتة والجبن هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

لتحضير العجين نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح والخميرة والسكر ونقلبهم جيداً ونتركها جانبا لمدة لا تقل عن 10 دقائق. بعد ذلك نقوم بإضافة ٣ أكواب من الدقيق مع الزيت ونعجنهم جيداً، ثم نفردها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل طولي. ثم نضع الكفتة مع الجبن والبقدونس والملح في وسط العجين ونلف العجين مع دهنه بصفار البيض المخلوط بالحليب مع رشة من السمسم. بعد ذلك نرصه على صينية وندخله الفرن حتى ينضج، ثم نخرجه من الفرن ونقطعه بشكل مائل ونضع على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كومير محشي بالكفتة والجبنة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى. يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم. يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.

نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الجبنة الفيتا مع الفلفل الأخضر والزيتون الأخضر والزعتر وملعقة من الزيت والجبنة الموتزاريلا ونقلبهم جيداً.

ثم نحضر السمبوسك ونحشوها بالخليط، نحضر القليل من الماء والدقيق لغلق السمبوسك، بعد ذلك نقلبها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل سمبوسك بالجبنة البيضاء والزيتون