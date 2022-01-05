بدون تعب.. أسرع طريقة لتقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار هتعملي 5 كيلو في دقائق

تقوير الباذنجان والكوسا من اليسير إتمامه وهذا ما يتم من خلال الاستعانة بأبسط الأدوات والتي من الممكن أن يتم بها التقوير للكوسة والباذنجان والتخلص السريع من اللب الداخلي للثمار ليحل محله أطيب الحشوات التي يفضلها الكثير من الناس حيث تعتبر تلك الوجبة من أفضل الوجبات التي تطلب بشكل مستمر من ربة المنزل وإليكم المزيد من الطرق المتبعة للتقوير.

تقوير الباذنجان والكوسا باستعمال سكين المائدة

أسرع الطرق التي تساعد في الحصول على الكوسة والباذنجان جاهزين لحشو هي تلك الطريقة التي نستعمل فيها سكين المائدة والذي يعتبر من بين أفضل البدائل والتي من الممكن عن طريقها أن يتم التقوير وبمنتهى السهولة للخضار وبلف السكين في داخل الثمار وباستمرار من دون الوصول لأسفل الثمرة وبهذا نحصل على الكوسة والباذنجان مهيئين للحشو بأفضل الخلطات على اختلاف أنواعها مثل خلطة الأرز أو خلطة اللحم المفروم، وتعتبر لك الطريقة من أسرع الطرق التي من الممكن الاتباع لها للحصول على الخضراوات جاهزة تماما للحشو ومن ثم التسوية بأسرع وقت.

تقوير الكوسة والباذنجان باستخدام شوكة المائدة

أفضل طريقة من الطرق التي من السهل الاعتماد السريع عليها حيث تعد الشوكة منجزة جدا لعمل الخضار وتجهيزه وتقويره وفي أسرع وقت، ومن خلال استعمال طرف الشوكة نحصل على أفضل نتيجة من التقوير ومن الممكن لربات البيوت تنظيف الخضار وتقشيره جيدا والبدء بعد ذلك في إنجاز خطوة التقوير من خلال الإزالة لنهاية الثمرة ومقدمتها وبدء إدخال الشوكة للثمرة من الداخل سواء ثمرة الكوسة أو الباذنجان مع اللف وباستمرار للشوكة من الداخل للحصول على أفضل نتيجة والخضار يتم تقويره بتلك السريعة وفي وقت قياسي.

استعمال قطاعة التفاح في التقوير للكوسة

من أفضل الوسائل التي من الممكن عن طريقها الاعتماد عليها من قبل كل ربة بيت للحصول على المحشي المشكل من الخضار بسرعة بعد أن يتم تقويره باستعمال قطاعة التفاح والتي تخلص في خطوة واحدة من اللب وبأسرع وقت، ومن الممكن الحصول على الخضار تام التقوير وبمنتهى السرعة من خلال استعمال قطاعة التفاح.