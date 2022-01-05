وأخيراً... عملتلكم ماسكرا بمكونات طبيعية لتقوية وتكثيف الرموش أصنعيها بنفسك

ماسكرا بمكونات طبيعية لتقوية وتكثيف الرموش، تعد الماسكرا من مستحضرات التجميل المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها حيث أنها تعمل على جعل الرموش تظهر بمظهر أفضل وتزيد من طول الرموش وذلك يزيد من جمال العيون، وهناك الكثير من النساء الذين يقومون بشراء الماسكرا من الخارج ولكن تكون أسعارها عالية بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية مع كثرة استخدامها تضر بالعين، ولذلك سوف نوضح كيفية عمل ماسكرا في البيت بطرق طبيعية.

ماسكرا بمكونات طبيعية لتقوية وتكثيف الرموش

تعتبر الوصفات التي يتم تجهيزها بمكونات طبيعية تكون آمنة في استخدامها، ويمكن تجهيز الماسكرا في البيت بطرق طبيعية عن طريق اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات:

كحل مطحون.

الصبار .

. حقنة.

نشا.

زجاجة ماسكرا قديمة.

مكونات عمل الماسكرا في البيت

في إناء نقوم بوضع ملعقة كبيرة من جل الصبار ونضع عليه نصف ملعقة من الكحل المطحون.

بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من النشا لأنه يعمل على تكثيف الرموش و نمزج جميع المكونات جيداً.

يتم سكب المكونات داخل عبوة ماسكرا قديمة بعد غسلها جيداً وتنظيفها بالماء الدافئ والصابون وتركها حتى تجف.

يتم وضع الخليط الذي قمنا بتحضيره داخل عبوة الماسكرا وذلك عن طريق ملء حقنة بهذا الخليط ووضعه داخل زجاجة الماسكرا.

نقوم بإغلاق غطاء الماسكرا والاحتفاظ بها في الثلاجة لكي لا تخسر.

طريقة تحضير المسكرا في البيت

تجهيز الماسكرا بزيت جوز الهند

يجب تحضير المكونات التالية واتباع هذه الخطوات لتجهيز الماسكرا لتطويل وتكثيف الرموش وهي:

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قطرات من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

¼ ملعقة من طين البنتونيت.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

3 كبسولات من الفحم المنشط.

½ ملعقة من شمع العسل.

مكونات عمل الماسكرا بزيت جوز الهند

نقوم بعمل حمام مائي لكلاً من زيت جوز الهند وزيت فيتامين E وكذلك شمع العسل حتى يذوبوا تماماً.

نترك الزيوت على جنب لكي تبرد، ثم يتم وضع جل الصبار عليها ووضع كبسولات الفحم أيضاً بعد طحنها ومزج كل المكونات جيداً.

يمكن في هذه المرحلة إضافة طين البنتونيت لكي يمنع الماسكرا من السيلان.

يتم بعد ذلك سكب الماسكرا في عبوة نظيفة لحين استخدامها.

طريقة تحضير الماسكرا في البيت