هشة وأحلى من الجاهزة.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن في البيت بمكونات وتكلفة لا تذكر

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن، الحليب الساخن يساهم في أن يكون قوام الكيك هاش مثل الكيكة الإسفنجية، يمكن تزيين الكيك بالكريمة أو الشيكولاتة، يمكن تحضير كيك الحليب بطريقة سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل والنتيجة مبهرة، حيث تعد كيكة الحليب أحد أنواع الكيك شهية ولذيذة المذاق، ويمكن تحضيرها بدون بذل مجهود، تتميز هذه الكيكة بأنها هشة ويمكن تقديمها فى وجبات الفطور أو كوجبات خيفية بين الوجبات الأخرى، ويمكن وضعها للأطفال في المدارس، وإليكم فيما يلي طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.



ثلاثة بيضات.

اتنين كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر بودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من الزبدة.

فانيليا سائلة.

ملح.

نضع البيض في إناء جاف ويتم الخفق ثم نضيف السكر والزيت والفانيليا.

نخفق جيداً بالمضرب الكهربي حتى نحصل على خليط كريمي.

يتم نخل الدقيق وإضافة البيكنج بودر والملح.

نضع الدقيق على خليط البيض والسكر ونقلب.

نضيف الحليب مع الزبدة على النار حتى يصل إلى الغليان.

يوضع الحليب المغلي على خليط الكيك مع التقليب المستمر حتى تمتزج جميع المكونات.

يتم رش الإناء بالزيت النباتي ويوضع فيها ورقة زبدة ثم نقوم بوضع العجين.

توضع في فرن ساخن على درجة حرارة مائة وثمانون درجة لمدة نصف ساعة حتى يتغير لون الكيك.

تخرج من الفرن وتترك لتبرد ويمكن أن نقوم بقطعها من المنتصف ونضع فيها كريمه وتزين من الخارج بجناش الشوكولاتة.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الكريم شانتيه.

مائتان وخمسون جرام شيكولاته مبشورة.

ملعقتين كبيرتين سكر.

ملعقة من الزيت النباتي.

يتم إذابة الحليب والسكر والكريم شانتيه.

نضع المقادير على النار حتى تغلي ثم نضيف الشيكولاتة.

ترفع من النار وتقلب جيداً ونضيف الزيت النباتي حتى يتجانس الخليط ونحصل على قوام كريمي.

يترك ليبرد ثم يتم حشو كيك الحليب الساخن بجناش الشوكولاتة ونزينها من الخارج ويمكن رشها ببعض المكسرات.



أولا احرصي أن تكون كافة المكونات بدرجة حرارة المطبخ ومنهم البيض والمواد السائلة.

قومى بإشغال الفرن قبل إدخال الكيك فيه حتى ينضج جيداً ولا يكون عرضه للهبوط.

يراعى عدم التقليب فى الكيك كثيراُ حتى لا تفقد الهواء الموجود بداخلها قبل الإدخال في الفرن.

يراعى عدم فتح الفرن على الكيكة إلا بعد مرور ربع ساعة من دخولها.

أسرار مهمة لنجاح الكيك