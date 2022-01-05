سر من أسرار الحواني طريقة عمل صوابع زينب مقرمش ولذيذ وب كوب إلا ربع سميد بسبوسة

أصل أصابع زينب هي بلاد الشام وبالأخص في سوريا، وهي من الحلويات التي يتم صنعها في المحلات لها طعم لذيذ ومفضل تحصر عن طريق قليها ووضعها بعد ذلك في الشربات الجاهز، تسعى الكثير من السيدات في تحضيرها بالمنزل كمثل طعمها بالمحلات، تعرفي على طريقة تحضيرها بالعجان الكهربائي وطريقة العجن باليدين وقدمي لعائلتك صوابع زينب المقلية.

طريقة عمل صوابع زينب مقرمش ولذيذ

سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل صوابع زين مقرمش ولذيذ

كوبان سميد.

ملعقتان خميرة.

كوبان دقيق.

نصف كوب من الزيت.

رشه ملح.

فانيليا.

رشه سكر.

ماء للعجن.

3 كوب ماء للشربات.

3 كوب شكر.

عصير ليمونة.

المكونات:

ضعي كل من الزيت والدقيق والسميد في العجان الكهربي وقومي بخلطهم معًا.

وضعي بعد ذلك بالتدريج السكر والخميرة والملح واتركي العجين حتي يخلط المكونات معًا.

ضعي كمية ماء مناسبة في العجن حتى تحصلين على خليط متماسك وممتزج جيدًا.

قطعي العجينة على شكل أصابع.

للحصول على شكل صوابع زينب الشهيرة قومي بإمرار الأصابع على مصفاة.

في زيت غزير مغلي قومي بوضع أصابع زينب واتركيها حتى تحصل على اللون الأحمر الخاص بها.

ازيلي أصابع زينب من الزيت وضعيها في الشربات.

من الزيت وضعيها في الشربات. لصنع الشربات قومي بوضع كوبان ماء مع كوبان سكر وعصير الليمون في وعاء وقلبيها حتى يصبح الشربات جاهز.

طريقة تحضير صوابع زينبطريقة أصابع زينب

سوف نقدم لكم طريقة اخري في عمل صوابع زينب في البيت بمكونات سهله

رشه ملح.

رشه سكر.

كوب سميد.

3 أكواب دقيق.

كوب إلا ربع من السمن.

3 مكعبات زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة خميرة كبيرة.

ماء للعجن دافئ.

مكونات عمل صوابع زينب

في فنجان ضعي نصفه ماء دافئ مع ملعقة الخميرة، واتركي حتى يختمر.

في وعاء كبير الحجم ضعي الدقيق والسميد والسكر والملح، اخلطي المكونات معًا.

ضعي مكعبات الزبدة وافركيها مع المكونات الجافة السابقة.

قومي بوضع السمن على النار حتى يتفكك وبعد ذلك ضيفي الدقيق والسميد واخلطي المكونات مرة ثانية مع بعضها.

ضعي ماء الخميرة وقلبيها مع الدقيق والسميد والسمن.

ضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلين على عجينة متماسكة ومتداخلة مع بعضها.

قومي بتقسيم العجينة على شكل كرات ومرريها على مصفاة حتى تحصل على شكلها الخارجي

ضعيها في زيت غزير حتى تحصل على اللون الأحمر.

وضعيها في الشربات المكون من كوب ماء وكوب سكر ونصف ليمونه.

طريقة تحضير صوابع زينب