في 10 دقائق بس وبدون تخمير هقولك على طريقة عمل خبز الحليب في المقلاة هش وقطني مغذي ومفيد للأطفال

طريقة عمل خبز الحليب في المقلاة، يعتبر خبز الحليب من أفضل أنواع الخبز الذي يمكن تحضيره في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وبمكونات موجودة في كل منزل، حيث يمكن تجهيز خبز الحليب بطريقة سريعة وفي وقتٍ قصير حيث أن هذا النوع من الخبز خفيف على المعدة وسهل في تجهيزه، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال طريقة عمل خبز الحليب في المقلاة.

طريقة عمل خبز الحليب في المقلاة

هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها في تحضير خبز المقلاة سواء كان يتم تحضيره في المقلاة أو في الفرن، ويمكن اتباع هذه الطريقة لتجهيز خبز الحليب وهي:

كوبين من الدقيق.

كوبين من اللبن الدافئ.

ملعقة ملح صغيرة.

وملعقة سكر صغيرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مكونات عمل خبز الحليب في المقلاة

في إناء نقوم بوضع السكر والدقيق والبيكنج بودر والملح ونقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض، وبعد ذلك نقوم بإضافة اللبن بشكل تدريجي مع العجن حتى يتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك نقوم بتغطية الإناء بكيس بلاستيكي ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح.

تقوم بعد ذلك بتقطيع العجينة إلى كور صغيرة ونقوم بفَردها.

تكرر الخطوة السابقة حتى يتم الانتهاء من الكمية كاملة ً.

نقوم بوضع مقلاة على نار متوسطة ونضع فيها نقطة من الزيت وندهنها في قاع المقلاة جيداً، ثم نقوم بوضع قطع العجين بعد فردها داخل المقلاة ونتركها حتى تنضج تماماً، وأثناء طهي الخبز نقوم بتقليب الخبز من جميع الاتجاهات.

تكرر هذه العملية حتى ينتهي طهي الخبز بالكامل.

طريقة تحضير خبز الحليب في المقلاة

خبز الحليب المحشي

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل جبز الحليب المحشي

بيضة.

60 جرام زبدة.

رشة ملح.

7 جرام فانيليا.

3 أكواب دقيق.

كوب من اللبن.

1 ½ ملعقة سكر.

ملعقة خميرة فورية كبيرة.

مكونات تحضير خبز الحليب المحشي

في إناء نقوم بوضع البيضة وعليها الفانيليا والسكر ونخفقهم جيداً.

نقوم بعد ذلك بإضافة اللبن والزبدة والخميرة ونقلب المكونات جيداً.

بعد ذلك يتم وضع الدقيق على باقي المكونات ويتم خلطها جيداً والعجن حتى يتم الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

نغطي العجينة ونتركها تختمر، ثم بعد ذلك نقطع إلى كور متوسطة الحجم وفي كل كُرة نضع ملعقة من المُربي ونغلقها مرة أخرى.

نفرد الكرة بعض الشئ ثم يتم وضعها داخل مقلاة مدهونة بالزيت مع تقليبها حتى تنضج تماماً.

طريقة تحضير خبز الحليب المحشي