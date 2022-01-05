ماسك الخميرة للتبيض الفوري وشد تجاعيد الوجه بأبسط المكونات

كريم الخميرة للتبيض، يعتبر كريم الخميرة هو الحل الطبيعي الأمثل للتخلص من كابوس اسمرار البشرة والهالات السوداء المزعجة بالنسبة لكافة الفتيات والسيدات، حيث تحتوي الخميرة على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تعتني بصحة البشرة بنسبة عالية منها إزالة الهالات السوداء المحيطة بمنطقة العينين، وتفتيح لون الجلد والقضاء على آثار حب الشباب والبثور السوداء والبقع الداكنة التي تصيب البشرة وتعيق من إبراز جمالها، ومن خلال النص التالي نذكر لكم كيفية تحضير كريم الخميرة للتبيض وتفتيح البشرة تابعونا.

كريم الخميرة للتبيض

بالإضافة إلى دور كريم الخميرة في تفتيح البشرة وتوحيد لون الجلد ونفخ الخدود وفعاليته القوية في التخلص من التصبغات الجلدية المزعجة إلا أنه يعد من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية المعالجة للكثير من المشاكل الجمالية التي تصيب البشرة، وفيما يلي أبرز طريقة لتحضير كريم الخميرة للتبيض.

مزج ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي جيدًا.

إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد لهذه المكونات الجافة مع التقليب حتى تمام التجانس.

خلط ملعقتين كبيرتين من عسل النحل مع المكونات ثم يتم تفريغ كبسولتين من فيتامين a إلى الخليط.

تطبيق الكريم على الوجه والتركيز على المناطق الداكنة.

غسل الوجه جيداً بعد مرور نصف ساعة على الأقل.

طريقة عمل الكريمكريم الخميرة والحليب للتبيض

يحتوي كريم الخميرة على نسبة عالية من الكولاجين التي تساهم في إعادة الحيوية والنضارة إلى البشرة وتعزيز شبابها واشراقتها، حيث يعمل على تجديد خلايا الجلد وقتل البكتيريا وإزالة انتفاخات العين والهالات السوداء، وهذه طريقة أخرى لتحضير كريم الخميرة والحليب لتفتيح البشرة.

مزج كميات متساوية من الخميرة الفورية والحليب السائل والعسل في وعاء صغير الحجم.

إضافة القليل من زيت الزيتون إلى المزيج ثم يتم توزيعه على بشرة الوجه لمدة نصف ساعة.

غسل الوجه بالماء الفاتر بعد انتهاء المدة المحددة، مع ضرورة تكراره مرتين في الأسبوع.

لاحظي نتيجة فورية مجرد غسل الوجه، ومراعاة الاستمرار على الوصفة حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

بهذا نكون قد قدمنا لحضراتكم كريم الخميرة السحري للتبيض الفوري ونفخ الخدود.