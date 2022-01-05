هترجعي طفله من تانى....أقوي وأرخص كريمات تقشير اليدين والقدمين وتفتيحها نتيجة روعه من أول استخدام

أرخص كريمات تقشير اليدين والقدمين وتفتيحها، تبحث كل النساء عن المنتجات والطرق التي تساهم في الحفاظ على جمالها وجمال بشرتها، ولذلك فهي تسعى دائماً إلى تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت الموجود بها لكي تكون البشرة ناعمة ونظيفة بشكل دائم، وهناك الكثير من المنتجات الطبية التي تقوم بهذه المهمة ولكنها يمكن أن تكون مكلفة للبعض، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيفية صنع كريمات طبيعية لتقشير وتبييض البشرة.

أرخص كريمات تقشير اليدين والقدمين وتفتيحها

يمكن من خلال بعض الوصفات الطبيعية صنع كريمات لتقشير البشرة وتبييض اليدين والقدمين ومنها:

وصفة البطاطس لتقشير وتبيض اليدين والقدمين

تساعد هذه الوصفة في تقشير البشرة و لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى تجهيز المكونات التالية واتباع هذه الخطوات:

ملعقتين من العسل الأبيض.

حبة بطاطس.

ملعقتين من اللبن.

ملعقتين من زيت الزيتون.

مكونات كريم البطاطس لتفتيح اليدين

في إناء على النار نضع البطاطس وعليها كمية مناسبة من الماء وتركها حتى تسلق تماماً.

بعد ذلك يتم هرس البطاطس حتى نحصل على عجينة لينة وبعدها نقوم بوضع زيت الزيتون والعسل واللبن على البطاطس ومزجهم جيداً حتى تصبح المكونات متجانسة.

يتم تطبيق الوصفة على اليدين والقدمين وتركها لمدة تلت ساعة ثم يتم شطفها بالماء

طريقة تحضير كريم البطاطس لتقشير القدمينوصفة الخيار لتقشير وتبييض البشرة

كريم الخيار الجبار لتقشير اليدين والقدمين

عصير ليمون.

ثمرة خيار.

ملعقة من زيت الزيتون.

مكونات كريم الخيار لتفتيح اليدين والقدمين

نقوم بتقشير حبة الخيار ووضعها داخل الكبة الكهربائية أو الخلاط الكهربائي مع زيت الزيتون وعصير الليمون ونقوم بتشغيل الجهاز حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويكون متجانساً.

يتم وضع هذا الخليط على القدمين واليدين ويترك لمدة ربع ساعة ثم يتم غسل البشرة بعدها.

طريقة تحضير كريم تفتيح اليدينكريم الفازلين وعصير الليمون لتبييض اليدين والقدمين

لتجهيز الوصفة يرجى اتباع الخطوات التالية:

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

وملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مكونات كريم عصير الليمون لتبيض اليدين والقدمين

في إناء يتم وضع كل المكونات السابقة ومزجها بشكل جيد حتى يتكون لدينا خليط كريمي القوام.

نقوم بتطبيق هذا الخليط على اليدين والقدمين ونتركه لمدة عشر دقائق.

يتم بعد ذلك غسل البشرة بالماء الدافئ.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة.

طريقة تحضير الفازلين لتبيض اليدين والقدمين