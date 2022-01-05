خللي القرنبيط وتمتعي بفوائده بألذ مذاق وأقل المكونات وأبسط الخطوات

يعد المخلل من بين المقبّلات التي يتم تقديمها على المائدة بجوار الأطباق الأخرى من الأكلات الرئيسية والأساسية، وذلك كالمحاشي مثلاً، فالمخلل شهي وطيب للغاية عند تناوله بجانب مختلف أنواع المحاشي كمحشي الكرنب وكذلك محشي الورق عنب والباذنجان والفلفل الرومي، كما أنه لذيذ أيضاً عند تناوله بجانب الفراخ المشوية وكذلك فراخ كنتاكي والكفتة وغيرهم من الأكلات الشهية الأخرى، كذلك من المعروف أن المخللات تقوم بفتح الشهية واجعل الشخص يتناول الكثير من الطعام، هذا بجانب الفوائد الكثيرة المذهلة التي تعود على الجسم بعد تناول المخللات.

٣ ملاعق من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

القليل من الماء.

رشة من الثوم والفلفل.

٣ حبات من البنجر.

زهرة القرنبيط.

ملعقة من السكر.

مقدار من الشطة حسب الرغبة ويمكن الاستغناء عنها.

في البداية قومي بغسل القرنبيط بشكل جيد ومن ثم قومي بتقطيعه على حسب الحجم الذي ترغبين فيه.

بعد ذلك قومي بوضع كلاً من الملح والخل والماء في وعاء.

بعدها قومي بوضع القرنبيط في برطمان ومعه كلاً من البنجر وكذلك الثوم والفلفل.

في النهاية قومي بسكب خليط الماء أعلى القرنبيط، ومن ثم قومي بإغلاقه بشكل جيد وبعدها اتركيه حتى مرور حوالي ١٠ أيام.

القرنبيط المخلل له فوائد عدة، ومن بين تلك الفوائد أنه يواجه مرض السكري وكذلك يضبط مستوى السكر بالدم، بالإضافة إلى أنه يقي الجسم من الأمراض السرطانية كسرطان الثدي وكذلك سرطان المعدة، بجانب أنه يقوم بالمساعدة على التخلص من الكوليسترول الضار الذي يوجد في الجسم والذي يؤدي إلى تكوين الدهون الثلاثية التي تؤدي إلى إصابة الإنسان بمرض السمنة.

قرنبيطه كبيره

4 فصوص ثوم.

3 ملاعق طعام ملح.

3 حبات بنجر.

2 حبة فلفل أخضر حار.

ملعقتان من الخل.

ماء كافي لتغطية المخلل.