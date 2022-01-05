طريقة عمل تتبيلة روبيان مشوي سهلة وبسيطة مثل طعم المطاعم “جمبري مشوي”

تتبيلة روبيان مشوي جميعا نحب الأطباق السريعة مع الأسماك أو المأكولات البحرية. حيث الروبيان سريع التحضير ولا يحتاج إلى أكثر من القليل من التوابل وزيت الزيتون الجيد والأعشاب الطازجة. يذهبون بشكل رائع مع السلطات أو ببساطة مع شرائح قليلة من الرغيف الفرنسي الطازج. أفضل استخدام القريدس الجاهز للطهي، أي بدون القشرة وبدون الأمعاء. لذا يمكنك رميها مباشرة في المقلاة أو على الشواية وفي غضون دقائق قليلة ستحصل على وجبة صحية ولذيذة.

ما الفرق الروبيان والقريدس والجمبري؟ الروبيان ممدود وله عشر أرجل. يمكن ملاحظة العينين الكبيرتين الداكنتين والمستشعرات اللمسية بشكل خاص. في غضون ذلك، يمكن أيضًا العثور على الجمبري في بحر الشمال. يُعرف الجمبري من هذه المناطق بسرطان البحر الشمالي أو الجمبري، الذي يُطلق عليه أيضًا جراد البحر، متشابهان، لكن ليس هو نفسه. هم أشبه بالحيوانات التي تشبه جراد البحر مع مخالب ولكن لا يوجد هوائيات. رأس الجمبري أكبر بكثير في الحالة الخام يكون لونها ضارب إلى الحمرة، من ناحية أخرى، يكون للروبيان لون رمادي مائل إلى الزرقة قبل أن يتم سلقها أو قليها أو شويها.

من حيث المذاق، يعتبر الجمبري أكثر حلاوة وقليلًا من المعدن، في حين أن الجمبري له رائحة جيدة.

يحتوي كل من الجمبري والسمبي على نسبة منخفضة من الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات ونسبة عالية من البروتين.

700 جرام روبيان جاهز للطهي (مقشر وبدون غلاف)

2 فص ثوم

1 فلفل أحمر حار

1 ليمونه

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح

فلفل

بالإضافة إلى أسياخ خشبية أو معدنية.

قشري وقطّع فصوص الثوم ناعماً.

قطع الفلفل الحار إلى نصفين بالطول، وإزالة القلب وتقطيعه جيدًا أيضًا.

اعصري ليمونه واخلطي العصير مع الثوم والفلفل وزيت الزيتون.

يتبل بالملح والفلفل.

اغسل الجمبري واتركيه حتى يجف بمنشفة المطبخ واخلطه مع التتبيلة.

توضع جانبا وتترك لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم يتم وضع الجمبري على أسياخ خشبية أو معدنية وتشغيل الشواية الساخنة لمدة 5-6 دقائق.

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