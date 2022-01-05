طريقة مسالا دجاج بالكريمه وألذ طريقة مسالا دجاج سهلة نفس المطاعم

طريقة مسالا دجاج بالكريمه، واحدة من طرق طهي الدجاج ولكن من المطبخ الهندي، هذا المطبخ الذي نقلنا عنه العديد من الوجبات والوصفات الشهية، خاصة وأن في الهند، نظرًا للديانات التي تعبد الأبقار، فيستخدمون دائمًا في طعامهم، لحوم الدجاج ولحوم الكائنات البحرية، مثل الجمبري أو الروبيان والسبيط وغيرها من المأكولات، ويمتاز الطعام الهندي بالكثير من التوابل البديعة، التي تضفي على الطعام مذاقًا خاصًا ومميزًا، تجعل كل وجبة مختلفة عن غيرها بشكل كبير، ومن أشخر وجبات المطبخ الهندي، البرياني ومسالا الدجاج الهندي، ومسالا دجاج باكستاني، وايدام هندي ماسالا بالكريمه، وطريقة مسالا دجاج بالكريمه، وخبز البراتا الهندي، وغيرها العديد من الوجبات والأصناف المختلفة، مع الأرز والمقبلات الشهية لوجبة مميزة.

استخدمي الدجاج في تحضير الأطباق الرئيسة، فهو غني بالبروتين المغذي للجسم، ويحبه الأطفال كثيرًا، فلن ترهقي نفسك بمحاولة إطعامهم وجبة جديدة بالفراخ، وإذا كنت تبحثين عن طريقة مسالا دجاج بالكريمه ١٥ ثانية، أو مسالا دجاج نفس المطاعم، أو حتى طريقة مسالا دجاج سهلة، أو طريقة عمل دجاج مسالا بالزبادي، فلا شك أن طريقة مسالا دجاج بالكريمه، سوف تكون مختلفة أيضًا، كما يمكنك تجربة عددًا من الطعام والوجبات الهندي الشهية مثل؛ طريقة عمل باكورة هندية، وطريقة عمل كفتة دجاج هندية، وكلها وجبات شهية وخفيفة ويمكنك تجربتها بأقل تكلفة وإمكانيات.

4 قطع صدور دجاج فيليه.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

فصان ثوم مهروسان ناعمًا.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون (الشطة).

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الخضراء المفرومة.

عصير حبة ليمون واحدة.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي أو زيت زيتون.

حبة بصل واحدة مفرومة ناعمًا.

قرن فلفل أحمر حار (يمكنك الاستغناء عنه في حال تقديم الوجبة لأطفال).

ملعقة كبيرة من الكركم.

كوبان من كريمة الطهي في المنزل توفيرًا للنفقات.