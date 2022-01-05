وصفات صبغ الشعر باللون النحاسي بمكونات طبيعية في البيت

صبغ الشعر باللون النحاسي تبحث العديد من النساء عن إطلالات جديدة تبرز جمالهن وتجذب الأنظار إليهن وطرقهم إلى هذا الأمر كثيرة أهمها صبغ الشعر وتغيير لونه، ويعد اللون النحاسي أحد أبرز ألوان الصبغات ويواكب آخر صيحات الموضة العالمية، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال السطور التالية أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون النحاسي والاستمتاع بمظهر رائع وجذاب وذلك باستخدام مواد طبيعية وغير مكلفة تغنيك عن استخدام الصبغات الصناعية التي تتسبب في إتلاف الشعر وتقصفه.

طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي

تتعدد الطرق التي يمكنك استخدامها في صبغ الشعر إلا أن العديد منها قد يتلف الشعر ويتسبب في تقصفه ولهذا تلجأ النساء إلى الطرق الطبيعية مضمونة النتائج، وسوف نستعرضها لكم من خلال السطور التالية مع بيان طريقة استخدامها.

عصير الليمون لصبغ الشعر باللون النحاسي

يعتبر عصير الليمون من المواد الفعالة في صبغ الشعر باللون النحاسي على الرغم من أنها طريقة بطيئة إلا أنها تعطي نتائج جيدة للغاية على المدى الطويل ولهذا يجب وضعها يومياً على الشعر لمدة ثلاث ساعات ويوصى بتكرار الوصفة أسبوعياً للحصول على نتيجة مؤكدة.

اطحني قشور الجوز ثم قومي بغليها في الماء جيداً.

اتركي الخليط حتى يبرد ثم قومي بتصفيته جيداً.

ثم قومي باستخدام الماء الناتج في صبغ شعرك واتركيه عليه لمدة ثلاث ساعات.

كما يمكنك غلي الماء وتركه حتى يقل حجمه ثم تستخدميه مرة أخرى للحصول على نتائج أكثر فعالية.

قشور الجوز لصبغ الشعر باللون النحاسيوصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني

ويمكنك استخدام القهوة في صبغ الشعر باللون البني النحاسي وهي وصفة أمنة للغاية ولا تسبب أية آثار جانبية على المدى الطويل، ويتم اعدادها من خلال الخطوات التالية: