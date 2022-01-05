أوعي ترمي قشر الرمان ....هقولك على طريقة لصبغ الشعر باللون الاحمر بقشر الرمان تغطي تماماً شيب الشعر المبكر

صبغ الشعر باللون الاحمر بقشر الرمان، تلجأ الكثير من النساء إلى تغيير لون شعرهم وصبغه من باب تجديد وتغيير الشكل، ولكن مع كثرة استخدام الصبغات الجاهزة يكون هناك ضرر للشعر بسبب احتواء هذه الصبغات على مواد كيميائية مع كثرة استخدامها يكون هناك تلف بالشعر، ولذلك يمكن استخدام بعض المنتجات الطبيعية في صبغ الشعر ومن هذه المنتجات قشر الرمان، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن استخدامه من أجل صبغ الشعر.

صبغ الشعر باللون الاحمر بقشر الرمان

هناك الكثير من الفوائد للرمان حيث أنه يساهم في تعزيز صحة الجسم والشعر، ويمكن استخدام قشر الرمان في صبغ الشعر عن طريق اتباع الآتي:

في إناء على النار نقوم بوضع كمية مناسبة من الماء ونضيف إليه قشر الرمان بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة ونقوم بتقليبه جيداً ونترك الإناء حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

مع الغليان سوف تلاحظين أن القوام يصبح ثقيلاً وكثيف نقوم عندها بإطفاء النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

نقوم بسكب الخليط داخل زجاجة ونقوم برش الشعر به.

نقوم بتدليك الشعر بهذا الخليط باستخدام فرشاة أو استخدام أصابع اليد، ثم نغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ونتركها لمدة 40. دقيقة على الأقل ثم يتم غسل الشعر بواسطة الشامبو والماء.

يتم تكرار نفس الخطوات على الشعر لمدة شهر على الأقل حتى تحصلين على درجة اللون المطلوبة.

وصفة قشر الرمان وخل التفاح لتلوين الشعر

يمكن عن طريق اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات صبغ الشعر بقشر الرمان من دون أي ضرر له وهي:

ثلاث ملاعق من الشاي.

ثلاث ملاعق من قشر الرمان المطحون.

3 حبات من الجزر.

ثلاث ملاعق من البابونج.

ملعقة ونصف من خل التفاح.

ملعقة ونصف من الحناء.

كمية قليلة من الماء الساخن.

عصير ليمون.

مكونات قشر الرمان وخل التفاح لتلوين الشعر

في إناء نقوم بوضع الشاي وقشر الرمان والحناء وباقي المكونات ونعجنها بالماء الساخن حتى تختلط كل المكونات مع بعضها البعض.

يتم وضع الخليط على الشعر وتدليك الشعر به ويترك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات على الشعر.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو والماء.

تكرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تصلين إلى درجة اللون المطلوبة.

طريقة تحضير قشر الرمان وخل التفاح