أصنعي بنفسك بمقادير أقتصادية القراقيش السادة المقرمشة في البيت

طريقة عمل قراقيش سادة، نجد أن القراقيش نستخدمها بشكل دائم في وجبة الإفطار لما تتميز بأنها خفيفة جدا ومميز في الطعام، القراقيش هي وجبة خفيفة جدا تعتبر سناكس بين الوجبات أيضا فيمكن تناولها بجوار اي مشروب ساخن مثل الحليب أو الشاي، فيها أن نتناول الحرافيش في أي وقت وفي أي مكان ويمكن إعدادها بشكل سهل وسريع في المنزل وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل القراقيش لوجبة الفطور تابعي الفقرات التالية للحصول على الطريقة.

طريقة عمل القراقيش السادة

المقادير

إحضار كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الزيت النباتي.

وكوب واحد من الزبدة السائلة.

كوب واحد من الماء الدافئ.

ملعقتين صغيرتين من من اليانسون.

ملعقة صغيرة من الشمر.

ملعقتين صغيرتين من السمسم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

وملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

نقوم بتذويب ملعقة صغيرة من السكر الأبيض في كوب من الماء ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ونتركهم لمدة عشر دقائق حتى يتم تذويب الخميرة مع السكر. يتم نخل كيلو من الدقيق الأبيض ونضع عليه ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم نضيف ملعقة صغيرة من الشمر وملعقة صغيرة من السمسم ونقلبهم مع بعض حتي يتم امتزاجها. نحضر مقلاة ونضع بها كزي من الزيت النباتي ونضيف كوب من الزبدة السائلة ونضعها علي النار حتي يتم تسخينهما فقط. ونضيف علي خليط الدقيق ملعقة صغيرة من اليانسون ونضيف الزيت والزبدة عليهم ونقلبهم مع بعض. نضع كوب السكر والخميرة الفورية على الدقيق ونضيف عليهم كوب من الماء الدافئ ونقوم بتقليبه جيدا وتعجن العجينة بشكل تكون لينة متماسكة. نترك العجينة حتى يتم اختبارها جيدا ونتركها مدة لا تتجاوز 60 دقيقة ونضعها في مكان دافئ. عند ملاحظة أن العجين بدأ يرتفع ويزداد حجمة دليلا علي أن تم اختيارها. نفرد العجينة على سطح مرشوش عليه القليل من الدقيق ونفردها بالنشابة نقوم بتقطيعها الى قطع صغيرة. ندهن الصينية بقليل من الزبدة ونقوم برص عجينة المقرمشات بداخل الصينية ونتركها لمدة ساعتين جانبا حتي تختمر مرة اخرى. وقد ذكرنا سابقاً تحضيربسكويت النشادر في البيت وهو من الأفضل وضعه بجانب القراقيش السادة. نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الصينية في الرف الأوسط وليس علي الصاج ونلاحظ نضجها.

خطوات تحضير القراقيش في البيت