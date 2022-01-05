ضعيها قبل النوم وخلال دقائق فقط تبيض الوجه من 4 لـ 5 درجات

خلطة فرنسية لتبييض البشرة من أول استخدم، اتينا اليكم زوارنا الكرام بأقوي وصفة فعالة تعمل على تفتيح الوجه والجسم بالكامل، فكما نعلم أن هناك الكثير والكثير من السيدات يبحثون عن طرق لتبييض البشرة طبيعيا دون الحاجة لاستخدام الكريما على الوجه.

فاصبح الطب البديل بالاعشاب هو الحل الفوري والسريع لتطويل الشعر وتبييض البشرة والأمن حيث ليس له أي أثار جانبية أو ضرر على بشرتك مثل مستحضرات التجميل التي تابع في جميع منافذ الصالونات والصيدليات، ومن هذا المنطلق أود أن أقدم اليوم لجميع متابعي موقعنا “ثقفني” أفض وصفة لتفتيح الوجه فتابعونا، ولكن قبل التطرق لمكونات الوصفة وتحضيرها أرغب أولا بتقديم وصفة أخري ذات صلة قد تهمك وهي خلطة سعودية لتبييض الوجه في ربع ساعة فقط ستلاحظين الفرق.

خلطة فرنسية لتبييض البشرة

وصفة الليمون وماء الورد تلك الخلطة من أكثر الخلطات فاعلية وحققت نتيجة مبهرة وملحوظة، فقط كل ماعليكي أخد كمية صغير من عصير الليمون في وعاء صغير ثم إضافة عليه بعض من قطرات ماء الورد وملعقة صغيرة من النشا، ثم قومي بالتقليب جيداً حتي يتجانس الخليط تماما.

جهزي قطعة قطن معقمة واغمسيها في الخليط وقومي بفرشه على كام الوجه واتركه لمدة ساعة على الأقل حتي ينشف ثم قومي بفرك وجهك بحركات دائرية ثم اشطفيه جيداً بالماء الدافئ كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة الجلسرين لتفتيح الوجه

من أهم الوصفات التي حققت نتائج في وقتا قصير هي وصفة الجلسرين المذهلة الذي تعددت فوائده على البشرة من أهمها تفتيح البشرة تدريجياً بجانب إزالة خشونة البشرة ليجعلها ناعمة ولامعه ويستخدم أيضاً كمرطب، فقط كل ماعليكي اخذ كمية قليلة من الجلسرين مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وجهزي قطعة قطن واغمسيها بالمزيح وامسحي بها وجهك يوميا وستلاحظين بشرتك لامعة افتح عدة درجات مع استمرار التطبيق.

وصفة الليمون فقط لتفتيح البشرة

يمكن استخدام الليمون فقط لتبييض الوجه والذي أثبتت فاعلية على توحيد لون البشرة تدريجيا فقط كل ماعليكي هو اخذ نص ليمونة وعصرها وجلب قطعة من القطن صغيرة وتغميسها في عصير الليمون ثم ابدئي بمسح به وجهك بالكامل والمناطق المراد تفتيحها واتركيه على بشرتك كام اليوم ولكن لا بجب تتباع وصفة الليمون على الحبوب أو لأصحاب البشرة الحساسة.

خلطة النشا الفرنسية لبشرة افتح

تمتعي مع أكثر الخلطات فاعلية لتبييض الوجه في ربع ساعة فقط كل ماعليكي هو أخذ كمية قليلة من مسحوق النشا ثم إضافة عليها ربع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من ماء الورد.

تطبيق الوصفة على الوجه

ابدئي بدمج المكونات السابق ذكرها في وعاء واسع وعميق ويفضل أن يكون وعاء بلاستيكي.

خذي المزيج وابدئي بتوزيعه على كامل الوجه بنسب متساوية.

اتركي المزيج على بشرتك لمدة ساعة حتي ينشف تمام.

ابدئي بفرك وجهك حتي يبدأ الماسك بالتساقط تدريجياً.

قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ.

وصفة مذهلة تزيل الاسمرار من الوجه والرقبة

مع تلك الوصفة المذهلة تزيل اسمرار الوجه والعنق بسهولة فقط جهزي كوب من الحليب كامل الدسم الذي يتميز بفيتامين ب12 الذي يعمل على توحيد لون البشرة كما يعمل على تحفيز الكولاجين للبشرة، مع اضافة ملعقتان كبيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع معلقتان كبيرة من النشا.

جهزي وعاء عميق وضعي به المكونات السابق ذكرها معا، واستمري بالتقليب حتي يصبح لديكي مزيج متجانس.

ابدئي بتوزيع الخليط على وجهك وتركه لمدة ربع ساعة حتي ينشف ثم ابدئي بفرك الماسك من على وجهك ليزيل الطبقة السمراء ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

حمام البخار لتنظيف الوجه وتفتيح البشرة

فلا نستطيع أن ننكر دور حمام البخار الذي يعتبر أفضل الطرق التي تعمل على تنظيف البشرة و بساعد علي التخلص من الرؤوس السوداء و والبثور المزعجة وحب الشباب.