ضعيها قبل النوم وخلال دقائق فقط تبيض الوجه من 4 لـ 5 درجات

خلطة فرنسية لتبييض البشرة من أول استخدم، اتينا اليكم زوارنا الكرام بأقوي وصفة فعالة تعمل على تفتيح الوجه والجسم بالكامل، فكما نعلم أن هناك الكثير والكثير من السيدات يبحثون عن طرق لتبييض البشرة طبيعيا دون الحاجة لاستخدام الكريما على الوجه.
فاصبح الطب البديل بالاعشاب هو الحل الفوري والسريع لتطويل الشعر وتبييض البشرة والأمن حيث ليس له أي أثار جانبية أو ضرر على بشرتك مثل مستحضرات التجميل التي تابع في جميع منافذ الصالونات والصيدليات، ومن هذا المنطلق أود أن أقدم اليوم لجميع متابعي موقعنا “ثقفني” أفض وصفة لتفتيح الوجه فتابعونا، ولكن قبل التطرق لمكونات الوصفة وتحضيرها أرغب أولا بتقديم وصفة أخري ذات صلة قد تهمك وهي خلطة سعودية لتبييض الوجه في ربع ساعة فقط ستلاحظين الفرق.خلطة فرنسية لتبييض البشرة
وصفة الليمون وماء الورد تلك الخلطة من أكثر الخلطات فاعلية وحققت نتيجة مبهرة وملحوظة، فقط كل ماعليكي أخد كمية صغير من عصير الليمون في وعاء صغير ثم إضافة عليه بعض من قطرات ماء الورد وملعقة صغيرة من النشا، ثم قومي بالتقليب جيداً حتي يتجانس الخليط تماما.
جهزي قطعة قطن معقمة واغمسيها في الخليط وقومي بفرشه على كام الوجه واتركه لمدة ساعة على الأقل حتي ينشف ثم قومي بفرك وجهك بحركات دائرية ثم اشطفيه جيداً بالماء الدافئ كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.
وصفة الجلسرين لتفتيح الوجه
من أهم الوصفات التي حققت نتائج في وقتا قصير هي وصفة الجلسرين المذهلة الذي تعددت فوائده على البشرة من أهمها تفتيح البشرة تدريجياً بجانب إزالة خشونة البشرة ليجعلها ناعمة ولامعه ويستخدم أيضاً كمرطب، فقط كل ماعليكي اخذ كمية قليلة من الجلسرين مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وجهزي قطعة قطن واغمسيها بالمزيح وامسحي بها وجهك يوميا وستلاحظين بشرتك لامعة افتح عدة درجات مع استمرار التطبيق.
وصفة الليمون فقط لتفتيح البشرة
يمكن استخدام الليمون فقط لتبييض الوجه والذي أثبتت فاعلية على توحيد لون البشرة تدريجيا فقط كل ماعليكي هو اخذ نص ليمونة وعصرها وجلب قطعة من القطن صغيرة وتغميسها في عصير الليمون ثم ابدئي بمسح به وجهك بالكامل والمناطق المراد تفتيحها واتركيه على بشرتك كام اليوم ولكن لا بجب تتباع وصفة الليمون على الحبوب أو لأصحاب البشرة الحساسة.
خلطة النشا الفرنسية لبشرة افتح
تمتعي مع أكثر الخلطات فاعلية لتبييض الوجه في ربع ساعة فقط كل ماعليكي هو أخذ كمية قليلة من مسحوق النشا ثم إضافة عليها ربع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من ماء الورد.
تطبيق الوصفة على الوجه
ابدئي بدمج المكونات السابق ذكرها في وعاء واسع وعميق ويفضل أن يكون وعاء بلاستيكي.
خذي المزيج وابدئي بتوزيعه على كامل الوجه بنسب متساوية.
اتركي المزيج على بشرتك لمدة ساعة حتي ينشف تمام.
ابدئي بفرك وجهك حتي يبدأ الماسك بالتساقط تدريجياً.
قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ.
وصفة مذهلة تزيل الاسمرار من الوجه والرقبة
مع تلك الوصفة المذهلة تزيل اسمرار الوجه والعنق بسهولة فقط جهزي كوب من الحليب كامل الدسم الذي يتميز بفيتامين ب12 الذي يعمل على توحيد لون البشرة كما يعمل على تحفيز الكولاجين للبشرة، مع اضافة ملعقتان كبيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع معلقتان كبيرة من النشا.
جهزي وعاء عميق وضعي به المكونات السابق ذكرها معا، واستمري بالتقليب حتي يصبح لديكي مزيج متجانس.
ابدئي بتوزيع الخليط على وجهك وتركه لمدة ربع ساعة حتي ينشف ثم ابدئي بفرك الماسك من على وجهك ليزيل الطبقة السمراء ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.
حمام البخار لتنظيف الوجه وتفتيح البشرة
فلا نستطيع أن ننكر دور حمام البخار الذي يعتبر أفضل الطرق التي تعمل على تنظيف البشرة و بساعد علي التخلص من الرؤوس السوداء و والبثور المزعجة وحب الشباب.
فيقوم حمام البخار على ازالة بقايا الماكياج العالقة بالوجه والتخلص من الجلد الميت المتراكمة على البشرة، فقط تطبيق بخار الماء مرتين في الأسبوع لنتيجة مبهرة.
وصفة الحمص لتبييض البشرة السمراء
يعمل الحمص على تجديد خلايا الجلد كونه يحتوي على عناصر غذائية بجانب قدرته على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس وذاك يرجع الحوائه على فيتامين ب.
مع تلك الخلطة المذهلة والمليئة بالعناصر الغذائية التي تغذي وتنقي بشرتك بعمق من خلال التقشير الذي يعد الحل الأمثل للتخلص ولإزالة خلايا الجلد الميتة وتوحيد لون البشرة .
المكونات
- نصف كوب صغير من الحمص.
- نصف كوب من الماء
- خلاط كهربائي أو اليدوي.
طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها على الوجه
- ضعي الحمص على النار وضيفي عليه الماء واتركيه حتي يغلي ويصبح طري تماماً.
- اتركي الحمص حتي يبرد، ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء البارد واضربيه لمدة دقيقتين حتى تحصلين على عجينة سميكة.
- خذي الخليط وضعيه على كامل وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة.
- قومي بفرك الخليط برفق بعد ما يجف على بشرتك .
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
- كرري تلك الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع
وصفة لتفتيح البشرة
يجب استخدام الليمون عندما يتعلق الأمر بتفتيح الوجه والجسم بالكامل فإن استمرار على استخدام الليمون سيعطيكي فعالية ونتيجة واضحة على بشرتك.
حيث أنه يعمل الليمون على تقليل البقع الداكنة والعيوب على بشرتك فقط بدون عدة خطوات كل ما عليك فعله هو تقطيع ليمونة إلى قطعتين وفرك نصفها على وجهك برفق.
احرصي على ترك عصير الليمون على بشرتك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم اغسله بالماء البارد.
ملحوظة تجنبي الخروج في الشمس فور استعمال الوصفة .
خلطة فورية لتفتيح البشرة
من أكثر ما يتم استخدامه من الوصفات الطبيعية في تفتيح الوجه هي خلطة عصير الليمون مع النشاء وماء الورد، تلك الوصفة تستخدم في مركز مستحضرات التجميل كونها تعمل بشكل سريع على نقاء البشرة وجعلها بشرة بيضاء في دقائق كما مع المواظبة عليها ستمنحك تفتيح تدريجيا، من خلال خلط كميات متساوية من عصير الليمون مع مسحوق النشا مع ماء الورد مع الحليب السائل ثم يوزع بعدها على الوجه والرقبة ويترك حتي مرور ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الدافيء، تكرر مرة أو مرتين من كل أسبوع.
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خلطة فرنسية لتبييض البشرة من أول استخدم، اتينا اليكم زوارنا الكرام بأقوي وصفة فعالة تعمل على تفتيح الوجه والجسم بالكامل، فكما نعلم أن هناك الكثير والكثير من السيدات يبحثون عن طرق لتبييض البشرة طبيعيا دون الحاجة لاستخدام الكريما على الوجه.
فاصبح الطب البديل بالاعشاب هو الحل الفوري والسريع لتطويل الشعر وتبييض البشرة والأمن حيث ليس له أي أثار جانبية أو ضرر على بشرتك مثل مستحضرات التجميل التي تابع في جميع منافذ الصالونات والصيدليات، ومن هذا المنطلق أود أن أقدم اليوم لجميع متابعي موقعنا “ثقفني” أفض وصفة لتفتيح الوجه فتابعونا، ولكن قبل التطرق لمكونات الوصفة وتحضيرها أرغب أولا بتقديم وصفة أخري ذات صلة قد تهمك وهي خلطة سعودية لتبييض الوجه في ربع ساعة فقط ستلاحظين الفرق.خلطة فرنسية لتبييض البشرة
وصفة الليمون وماء الورد تلك الخلطة من أكثر الخلطات فاعلية وحققت نتيجة مبهرة وملحوظة، فقط كل ماعليكي أخد كمية صغير من عصير الليمون في وعاء صغير ثم إضافة عليه بعض من قطرات ماء الورد وملعقة صغيرة من النشا، ثم قومي بالتقليب جيداً حتي يتجانس الخليط تماما.
جهزي قطعة قطن معقمة واغمسيها في الخليط وقومي بفرشه على كام الوجه واتركه لمدة ساعة على الأقل حتي ينشف ثم قومي بفرك وجهك بحركات دائرية ثم اشطفيه جيداً بالماء الدافئ كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.
وصفة الجلسرين لتفتيح الوجه
من أهم الوصفات التي حققت نتائج في وقتا قصير هي وصفة الجلسرين المذهلة الذي تعددت فوائده على البشرة من أهمها تفتيح البشرة تدريجياً بجانب إزالة خشونة البشرة ليجعلها ناعمة ولامعه ويستخدم أيضاً كمرطب، فقط كل ماعليكي اخذ كمية قليلة من الجلسرين مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وجهزي قطعة قطن واغمسيها بالمزيح وامسحي بها وجهك يوميا وستلاحظين بشرتك لامعة افتح عدة درجات مع استمرار التطبيق.
وصفة الليمون فقط لتفتيح البشرة
يمكن استخدام الليمون فقط لتبييض الوجه والذي أثبتت فاعلية على توحيد لون البشرة تدريجيا فقط كل ماعليكي هو اخذ نص ليمونة وعصرها وجلب قطعة من القطن صغيرة وتغميسها في عصير الليمون ثم ابدئي بمسح به وجهك بالكامل والمناطق المراد تفتيحها واتركيه على بشرتك كام اليوم ولكن لا بجب تتباع وصفة الليمون على الحبوب أو لأصحاب البشرة الحساسة.
خلطة النشا الفرنسية لبشرة افتح
تمتعي مع أكثر الخلطات فاعلية لتبييض الوجه في ربع ساعة فقط كل ماعليكي هو أخذ كمية قليلة من مسحوق النشا ثم إضافة عليها ربع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من ماء الورد.
تطبيق الوصفة على الوجه
ابدئي بدمج المكونات السابق ذكرها في وعاء واسع وعميق ويفضل أن يكون وعاء بلاستيكي.
خذي المزيج وابدئي بتوزيعه على كامل الوجه بنسب متساوية.
اتركي المزيج على بشرتك لمدة ساعة حتي ينشف تمام.
ابدئي بفرك وجهك حتي يبدأ الماسك بالتساقط تدريجياً.
قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ.
وصفة مذهلة تزيل الاسمرار من الوجه والرقبة
مع تلك الوصفة المذهلة تزيل اسمرار الوجه والعنق بسهولة فقط جهزي كوب من الحليب كامل الدسم الذي يتميز بفيتامين ب12 الذي يعمل على توحيد لون البشرة كما يعمل على تحفيز الكولاجين للبشرة، مع اضافة ملعقتان كبيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع معلقتان كبيرة من النشا.
جهزي وعاء عميق وضعي به المكونات السابق ذكرها معا، واستمري بالتقليب حتي يصبح لديكي مزيج متجانس.
ابدئي بتوزيع الخليط على وجهك وتركه لمدة ربع ساعة حتي ينشف ثم ابدئي بفرك الماسك من على وجهك ليزيل الطبقة السمراء ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.
حمام البخار لتنظيف الوجه وتفتيح البشرة
فلا نستطيع أن ننكر دور حمام البخار الذي يعتبر أفضل الطرق التي تعمل على تنظيف البشرة و بساعد علي التخلص من الرؤوس السوداء و والبثور المزعجة وحب الشباب.
فيقوم حمام البخار على ازالة بقايا الماكياج العالقة بالوجه والتخلص من الجلد الميت المتراكمة على البشرة، فقط تطبيق بخار الماء مرتين في الأسبوع لنتيجة مبهرة.
وصفة الحمص لتبييض البشرة السمراء
يعمل الحمص على تجديد خلايا الجلد كونه يحتوي على عناصر غذائية بجانب قدرته على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس وذاك يرجع الحوائه على فيتامين ب.
مع تلك الخلطة المذهلة والمليئة بالعناصر الغذائية التي تغذي وتنقي بشرتك بعمق من خلال التقشير الذي يعد الحل الأمثل للتخلص ولإزالة خلايا الجلد الميتة وتوحيد لون البشرة .
المكونات
- نصف كوب صغير من الحمص.
- نصف كوب من الماء
- خلاط كهربائي أو اليدوي.
طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها على الوجه
- ضعي الحمص على النار وضيفي عليه الماء واتركيه حتي يغلي ويصبح طري تماماً.
- اتركي الحمص حتي يبرد، ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء البارد واضربيه لمدة دقيقتين حتى تحصلين على عجينة سميكة.
- خذي الخليط وضعيه على كامل وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة.
- قومي بفرك الخليط برفق بعد ما يجف على بشرتك .
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
- كرري تلك الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع
وصفة لتفتيح البشرة
يجب استخدام الليمون عندما يتعلق الأمر بتفتيح الوجه والجسم بالكامل فإن استمرار على استخدام الليمون سيعطيكي فعالية ونتيجة واضحة على بشرتك.
حيث أنه يعمل الليمون على تقليل البقع الداكنة والعيوب على بشرتك فقط بدون عدة خطوات كل ما عليك فعله هو تقطيع ليمونة إلى قطعتين وفرك نصفها على وجهك برفق.
احرصي على ترك عصير الليمون على بشرتك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم اغسله بالماء البارد.
ملحوظة تجنبي الخروج في الشمس فور استعمال الوصفة .
خلطة فورية لتفتيح البشرة
من أكثر ما يتم استخدامه من الوصفات الطبيعية في تفتيح الوجه هي خلطة عصير الليمون مع النشاء وماء الورد، تلك الوصفة تستخدم في مركز مستحضرات التجميل كونها تعمل بشكل سريع على نقاء البشرة وجعلها بشرة بيضاء في دقائق كما مع المواظبة عليها ستمنحك تفتيح تدريجيا، من خلال خلط كميات متساوية من عصير الليمون مع مسحوق النشا مع ماء الورد مع الحليب السائل ثم يوزع بعدها على الوجه والرقبة ويترك حتي مرور ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الدافيء، تكرر مرة أو مرتين من كل أسبوع.