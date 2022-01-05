عجينة السمبوسة الهشة الذهبية حضريها بـ3 مكونات بس

عجينة السمبوسة الهشة، تعد عجينة السمبوسة من الوصفات التي يقبل على تناولها الكثيرين سواء كانوا أطفال أو كبار، فيتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وتقدم بجانب الكثير من الوصفات الرئيسية وإليكم في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير عجينة السمبوسك.

مقادير تحضير عجينة السمبوسة:

يتم تحضير عجينة السمبوسك من خلال إحضار المقادير الآتية:

كأسان من الطحين.

كأسان من المياه.

ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

خطوات تحضير عجينة السمبوسة:

يتم تحضير عجينة السمبوسة بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة على الإطلاق فهي خطوات سريعة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير عجينة السمبوسة:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم يتم وضع كلًا من الملح والزيت والزبدة ويتم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم وضع هذا الإناء في نار عالية وتركه لحين الغليان ثم يتم رفعها من على النار ثم إضافة الدقيق مع الاستمرار في العجن حتى يتم الحصول على عجينة. بعد ذلك يتم ترك العجينة جانبًا بالاعتماد على اليدين ويلزم الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لمدة ربع ساعة. بعد ذلك يتم رش الدقيق على السطح المرغوب استخدامه من أجل العجن ثم يتم وضع العجينة عليه. يتم فرد العجينة لحين أن يتم الحصول على سمك رقيق. يتم تقطيع العجينة بصورة طولية. في هذه الأثناء يتم تحضير الحشو الخاص بحبات السمبوسة. يتم وضعه بعد ذلك في الزيت النباتي على النار وتركه لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

طريقة عمل حشو اللحم المفروم للسمبوسة:

يتم إحضار كلًا من التالي:

نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

بصلتان مفرومتان.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون المطحون.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملح.

الحصول على مقلاة ويتم وضع فيها البصل والزيت ويتم ترك البصل لحين أن يذبل. بعد ذلك يتم إضافة اللحمة ثم يتم تقليبه لحين أن يتغير لونه ثم إضافة البهارات. يتم ترك اللحمة مع التقليب لحين أن ينضج. يتم إضافة الملح والتقليب ثم يتم رفع المقلاة عن النار ثم يتم الحشوة لحين أن تبرد ثم يتم حشو السمبوسك بها.

طريقة التحضير: