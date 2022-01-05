جهزي الأرز بالطماطم الرائع المشهور بثلاثة أكواب من الأرز فقط

طريقة تحضير الأرز بالطماطم الرائع بخطوات سهلة وبسيطة، وتتميز هذه الأكلة بالطعم المختلف والمذاق الممتع والشهي، وهي يتم تقديمها في معظم دول الوطن العربي ولكن يشتهر بكثرة في جمهورية مصر العربية التي تكون دائماً متميزة عن غيرها في كل شئ وذلك بسبب روح المصريين اللطيفة، وتشتهر بسرعة تحضيرها في المنزل والجميع يفضلها في الأكل لأنها سهلة وخفيفة على المعدة، وفي نفس الوقت غير مكلفة على كل ربة منزل تريد أن تدبر مصروف الشهر بأكلات جديدة ومتنوعة، واليوم سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل الأرز بالطماطم وخطوات تحضيره من البداية بدون صعوبة أو معاناة من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل الأرز بالطماطم

تعتبر مكونات عمل الأرز بالطماطم من المكونات المحدودة الغير مكلفة لأصحابها وفي مقدرة معظم الناس والآن سوف نتعرف عليها بكل بساطة وهي كما يلي:-

٣ حبات من الطماطم المفرومة.

٣ أكواب من الأرز.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢ حبة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

٣ فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٤ مكعبات من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع كوب من السمنة اللينة.

ملعقة كبيرة من الملح.

٥ أكواب من الماء المغلي.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نحدث جميع مشاهدينا اليوم عن طريقة عمل الأرز بهذه الطريقة اللذيذة التي سوف يقبل على تناولها الجميع وهي كالآتي:-