شامبو السدر الرهيب للشعر صحي وقوي

تتعدد فوائد شامبو السدر ، للشعر حيث أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للشعر، مثل المعادن وحمض السدر والبروتينات والألياف والأملاح المعدنية، وغيرها من العناصر المغذية للشعر بشكل كبير، فهو يستخدم منذ القدم في غسل الشعر للحفاظ علية من التساقط والتلف، بدلاً من استخدام الصابون الذي يعمل على جفاف الشعر، وهو أفضل الطرق لعلاج الشعر، لأن مكوناتة طبيعية 100%، وأمنة وغير ضارة وينصح به خبراء التجميل، وهو مفيد لجميع أنواع الشعر، يحتوي هذا الشامبو علي خلاصة السدر الطبيعية التي تحافظ علي سلامة الشعر وتمنحه الحيوية والبريق، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل شامبو السدر في المنزل بخطوات سهلة.

مكونات عمل شامبو السدر

يحتوي هذا الشامبو علي مكونات طبيعية وبسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من أوراق السدر ( النبق) المطحون ناعم.

2 كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من شامبو طبيعي.

معلقة صغيرة من زيت جنين القمح.

مقدار معلقة صغيرة من زيت إكليل الجبل ( الروز ماري).

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير شامبو السدر الرهيب للشعر وهي كالاتي:-



نضع السدر المطحون في علبة زجاج فارغة ونضيف، مع الماء الدافئ ونغلق العلبة جيداً ويترك لمدّة ثلاث ساعات. بعد ذلك يصفي بقطعه من القماش، ونأخذ الماء المستخلص ونضعه في الخلاط الكهربائي، ونضيف الشامبو وزيت جنين القمح وزيت إكليل الجبل. نخفق جميع المكونات جيداً حتي نحصل علي قوام ناعم ومتجانس، ثم نصب الخليط في زجاجة فارغة، وتوضع في الثلاجة لمدّة 10 أيام. يستخدم علي شعر مبلل قبل الأستحمام وتدلك فروة الرأس به لمدّة 5 دقائق، ثم يغسل الشعر بماء دافئ ثم بارد، بعد ذلك نقوم بترطيب الشعر بأي مرطب مناسب أو زيت شعر.

فوائد السدر للشعر

سوف نتعرف علي بعض فوائده المهمة للشعر وهي كما يلي:-

يساعد السدر علي تقوية بصيلات الشعر وينظم إفرازات فروة الرأس.

يلعب دور مهم في زيادة كثافة الشعر وتطويلة.

يمنح الشعر مزيد من البريق واللمعان ويجعل مظهره حيوي وجذاب.

يقضى علي قشرة الرأس ويزيد من نعومة الشعر ويعطيه ملمس رائع.

يساهم في علاج الشعر التالف ويعالج مشكلة تقصف الشعر.

يساهم بشكل كبير في الحد من تساقط الشعر ويعالج مشكلة الشعر الخفيف.

معجزة قناع السدر للشعر

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا القناع السحري لعلاج مشاكل الشعر وهي كالاتي:-