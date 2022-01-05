بدون ماكينة.. بالمشط فقط هتلفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 8 كيلو في دقائق جربيها فوراً

لف ورق العنب والكرنب بالمشط أسهل الطرق التي من الممكن لكل ربة منزل أن تعتمد عليها كطريقة مميزة للحصول على المحشي للملفوف وورق العنب جاهز على التسوية، وبعض ربات البيوت للوهلة الأولى قد تندهشن لمجرد رؤية لفظ مشط بوصفة من وصفات الطهي لأشهر المأكولات، ولكن بالتجريب لطريقته من قبل العديد من منصات الطهي الشهيرة تبين أن الكثير من الوقت يستهلك ويهدر للف المحشي وورقه من الكرنب وورق العنب بدون أداة المشط حيث أنها من الأدوات الميسرة جدا على ربات البيوت الحشو واللف السريع للورق وفي خلال فترة قصيرة تكون الوجبة جاهزة للتناول بعد التسوية بالخطوات المعتادة.

لف ورق العنب والكرنب بالمشط

لف ورق العنب والكرنب بالمشط أسهل الطرق وعليكِ الاعتماد عليها في إنجاز مهمة طبخ نوع المحشي الورق من الملفوف ورق الكرنب، وباتباعك لخطوات بسيطة سيكون من السهل جدا عليكِ عمل أفضل وجبة من وجبات المحشي المشكل المميزة والتي تحتاج فقط لتلك الخطوات القادمة، والتي تجعل وجبة المحشي يتم تحضيرها على الفور.

خطوات اللف لورق العنب وورق الكرنب باستخدام المشط

اللف لورق العنب والكرنب بالمشط يكون بمتابعة الآتي من الخطوات القادمة: