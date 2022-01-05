انسي انك تشتريها تأني ... سر عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت وسر قرمشتها ولونها الذهبي مش هتبطلى تعمليها

عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت، تعتبر البطاطس من أجمل الأكلات المحببة للأطفال والكبار،لا نستطيع تفويت وجبة غداء أو عشاء دون تناول البطاطس بجانبها، وهناك طرق كثيرة لعمل وتقديم البطاطس منها المقلية وتكون غير صحية للأطفال لتواجد الزيت بها بكثرة ومنها الشيبس ومنها مهروسة، لكن اليوم سنقدم لكم عمل بطاطس فارم فريتس بدون قلي أو زيت لتكون صحية تماماً.

عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت

مكونات عمل بطاطس الفارم دون زيت

نقوم بتقطيع البطاطس علي شكل أصابع بعد غسلها جيداً.

نضع البطاطس في إناء عميق ونضع عليها الملح والبهارات يمكنك أضافه شطه إن كنت تفضلينها حارة.

نترك البطاطس في البهارات لمدة ربع ساعة ونضع عليها الماء البارد مع أمكانية وضع مكعبات ثلج.

نتركها قليلاً ثم نقوم بتصفيتها ووضعها في الماء الساخن فورا.

نتركها في الماء الساخن لمدة ساعة إلا ربع نأتي بصينية ونضع فيها ورق زبدة.

نضع البطاطس ونفردها عن بعضها البعض.

نقوم برش عليها بعض الملح والبهارات ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200 حتى تنضج نخرجها ونقدمها للأطفال بجانب المايونيز والكاتشب وبألف هنا.

طريقة تحضير بطاطس الفارم دون زيتطريقة تحضير بطاطس الفارم فريتس بدون زيت

مكونات بطاطس الفارم فريتس بدون زيت

كيلو من البطاطس الطازجة.

نصف ملعقة من الملح.

ماء مغلي.

بهارات الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من ألشطه.

نصف ملعقة صغيرة من ألكركم.

ونصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف كوب من الخل.

نقوم بغسل كيلو البطاطس جيدا نقوم بتقطيعها على هيئة الأشكال التي تفضلينها أنتي وأطفالك.

نضعها في ماء مغلي على نار متوسطة وننتظر حتى يتم سلقها.

نخرجها وندعها تبرد ثم نقوم بتقشيرها ونضع عليها التوابل والملح ونقلب بيدنا حتى تمتزج جيدا مع البطاطس.

نأتي بصينية ذات أطراف منخفضة، نضع بها ورقة زبدة نقوم بفرد البطاطس ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

عند نضجها نخرجها ندعها تهدأ، ونقدمها بجانب الكاتشب والمايونيز وبألف هنا.

طريقة تحضير بطاطس الفارم فريتس بدون زيت