كولاجين طبيعي لبشرتك.. طريقة عمل كريم الورد الجوري لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

كريم الورد الجوري لشد البشرة، يتم صناعة الكريم باستخدام الورد الجوري بالإضافة إلى بعض الزيوت الأخرى، يعتبر الورد الجوري غني بالفوائد للبشرة فهو مرطب فعال، يساهم الكريم في التخلص من بثور الشباب بالإضافة إلى أن الكريم يقضي على الالتهابات، وليس هذا فقط بل أن الكريم فعال جداً في شد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي توجد حول منطقة العين أو الفم، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم بخطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل كريم الورد الجوري لشد البشرة والتخلص من التجاعيد.



أربعة من الورد الجوري.

أربعة جرام من الزيت اللوز الحلو.

ثمانية جرام من زيت البذور لثمرات الورد.

ثمانية جرام من الماء المقطر.

عشرة جرام من زبدة الشيا.

عشرة جرام من العسل.

عشرة جرام من زيت الورد.

مادة حافظة للكريم.

قطرات من لون الطعام الأحمر.

نضع الورد الجوري في إناء ثم نضيف إليه ماء مغلي ويجب تغطية الورد جيداً.

نضيف كل من زبدة الشيا والعسل وزيت اللوز في وعاء ثم نضع الإناء في حمام مائي حتى نحصل على خليط سائل.

نترك الخليط ليبرد ثم نقوم بإضافة زيت بذور ثمرات الورد ولون الطعام ونترك الخليط.

نقوم بتصفية الورد جيداً ونضع أربع جرامات من سائل ماء الورد الجوري مع الورد في المكونات.

نضع الورد وكافة المقادير الأخرى على النار مع مراعاة التقليب المستمر حتى يتحول الخليط إلى خليط كريمي القوام.

نترك الكريم إلى حين أن يبرد ثم نقوم بتخزين الكريم في إناء إلى حين الاستخدام ويجب أن يتم تخزين كريم الورد الجوري في الثلاجة واستخدام الكريم باستمرار.