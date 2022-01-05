اصنعي بنفسك كريم شعر طبيعي منزلي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف وجعله حرير وانسيابي من أول أستخدام

يعتبر كريم الشعر من المستحضرات الأساسية التي يستخدمها جميع الأشخاص سواء الرجال أو النساء وعادة ما يستخدم أغلبية الأشخاص الكريمات الصناعية التي تحتوي على المواد الكيميائية التي تسبب الكثير من المشاكل للشعر مع استخدامه لفترات زمنية طويلة ومن هذه المشاكل التقصف، التساقط لذلك يبحثون عن بعض الخلطات الطبيعية في تحضير كريم للشعر.

خلطة زبدة الشيا وجل الصبار لعمل كريم الشعر

تعمل زبدة الشيا على تنعيم الشعر وترطيبه وتخلصه من الجفاف بالإضافة إلى جل الصبار الذي يساعد على الحصول على شعر أكثر ليونة وسهل التسريح كما يعالج التساقط والهيشان

المكونات

4 ملاعق طعام من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من كل من زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الجوجوبا، زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة صغيرة من فيتامين E.

أربعة ملاعق صغيرة من جل الصبار.

10 قطرات من زيت الروزماري.

5 قطرات من البابونج.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بإذابة زبدة الشيا وزيت جوز الهند من خلال وضعه في حمام مائي لمدة دقيقتين حتى تتحول إلى الحالة السائلة.

بعد ذلك يتم وضع باقي المكونات عليها مع التقليب المستمر عند وضع المكونات حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها ويصبح الخليط أكثر تجانسًا.

نقوم بإحضار علبة بلاستيكية نظيفة وجافة تمامًا ويفضل أن تكون محكمة الغلق.

نضع الخليط في العلبة ونغلقها جيدًا ونضعها في الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تتجمد زبدة الشيا وزيت جوز الهند مرة أخرى و يأخذ القوام الكريمي.

يفضل الاحتفاظ به في الثلاجة ولا يتم إخراجه إلا وقت الاستخدام ويتم إعادته إلى الثلاجة مرة أخرى حتى يستطيع الحفاظ على قوامه.

خلطة فيتامينوالفازلين

تتميز هذه الخلطة بأنها تغذي الشعر وتمنحه النعومة والترطيب

المكونات

علبة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة طعام واحدة من زبدة الشيا.

نصف كوب من كل من زيت الزيتون وزيت الخروع.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

عدد 6 كبسولات من فيتامين E.

طريقة التحضير