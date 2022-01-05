اعملي الطحينة على أصولها بالسمسم بطريقة سهلة وصحية لأحلي سلطة طحينة وافضل من الجاهزة

سلطة الطحينة من ألذ وأطعم انواع السلاطات المطلوبة علي السفرة في أي منزل، حيث تفضل سلطة الطحينة بجانب العديد من الأكلات المشهورة مثل الكباب، أو الكفتة المشوية، أو الفراخ المشوية، أو العديد من الأكلات الأخري، ونظرا لارتفاع أسعار السلع وخاصتا السمسم وارتفاع أسعار الزيوت التي تدخل في عمل الطحينة فنجد أن نتيجة ذلك أرتفاع أسعار الطحينة في المحلات التجارية، كما يمكننا الاستغناء عن كل هذه التكاليف الغالية علينا، وبإمكاننا عمل الطحينة في المنزل بأقل الأسعار الممكنة وأقل وقت وجهد، كما نجد أن الطحينة تحتوي علي القيمة الغذائية العالية ومنها الكلسيوم والفسفور، وكذلك فإن إنها مفيدة جدا علي الصحة حيث تعمل على خفض مستوي الكوليسترول في الدم، وكذلك خفض مستوي الضغط في الدم، وتعمل علي المحافظة علي صحة القلب والحماية من مخاطر الإصابة بالشرايين، ونظرا لاحتواء الطحينة على كمية من الزيوت إلا وأنها لا تؤذي القلب لأن كل هذه الدهون دهون يستفيد منها الجسم ولا تعود بالضرر عليه، كما تبحث العديد من السيدات علي طريقة عمل الطحينة في المنزل ولكن بالطريقة الصحيحة واللذيذة ونتيجة لهذا السبب يستسهلون شرائها من المحلات التجارية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي الطحينة في المنزل لكي تحصلين عليها بطعم لذيذ وجيد، ولذلك نقدم لك عزيزتي طريقة عمل وتحضير افضل واحلي سلطة الطحينة في المنزل خطوة بخطوة للحصول علي افضل سلطة طحينية.

كوب واحد من بذور السمسم المحمصة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من زيت الزيتون.

نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بتشغيله، ونضع به كوب واحد من بذور السمسم بعد تنظيفها وتنقيتها من أي شوائب.

بعد عمليه التنظيف بذور السمسم، نضعها في الخلاط الكهربائي، ونقوم بطحنها، ثم نضيف نصف كوب الدقيق الأبيض وربع ملعقة من الملح، ونستمر في الطحن لهذه المكونات.

أثناء عملية الطحن لهذه المكونات، نضيف كوب من زيت الزيتون تدريجيا حتي يتم الحصول علي مخلوط ناعم وجيد القوام.

ونستمر في عملية الطحن حتي نحصل علي مخلوط وقوام كثيف.

بعد الحصول علي قوام مناسب وكثيف نضيفه في برطمان نظيف، ونضعه في الثلاجة حين استخدامه لعمل السلطات وغيرها من المأكولات وبذلك نكون حصلنا علي أشهي وألذ طحينة.

طريقة عمل الطحينة ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير