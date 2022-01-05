طريقة عمل البسبوسة المرملة زي الجاهزة وبمكونات متوفرة بالمنزل

تعتبر البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظرًا لمذاقها اللذيذ، حيث يفضل تناولها الصغار والكبار مع كوب من الحليب في الصباح أو في المساء أو بين الوجبات بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها بسيطة للغاية وغير مكلفة أيضًا لأنها تحتوي على مكونات بسيطة ومتواجدة في المنزل، ويمكن تحضيرها من خلال اتباع بعض الخطوات.

طريقة تحضير البسبوسة المرملة

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يتم اتباعها للحصول على نتيجة رائعة في عمل البسبوسة وأفضل مذاق أفضل من البسبوسة الجاهزة

المكونات

نصف كيلو دقيق سميد.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

كوب واحد من الحليب السائل.

2 كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عسل الجلوكوز.

نصف كوب من السمن.

باكو فانيليا.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق ونضع فيه السميد ونضع عليه جوز الهند ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نقوم بتحضير وعاء آخر ونضع فيه السمن والعسل والسكر والحليب ونقلبهم مع بعض طوال فترة وضعهم على النار حتى يذوب السكر والسمن والعسل وتتداخل جميع المكونات مع بعضها.

نضع هذا الخليط على السميد في الوعاء الآخر ونستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نحضر صينية للفرن وندهنها بالسمن حتى لا تلتصق البسبوسة بالصينية.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل إدخال الصينية بحوالي 10 دقائق حتى يتم تسخين الفرن جيدًا.

تدخل الصينية الفرن وتترك لمدة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي المائل إلى الإحمرار من الجوانب.

توضع الصينية تحت الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

تخرج الصينية من الفرن وتوضع عليها الشربات وتترك حتى تبرد ثم تكون جاهزة للتقديم.

عصير نصف ليمونة.

كوبان من الماء.

كوب ونصف من السكر.

مكونات الشربات

طريقة تحضير الشربات