طريقة عمل معمول التمر السعودي الشهي في المنزل بأقل تكلفة.. خلاصة الخبرة في هذه الوصفة الكاملة

طريقة عمل معمول التمر السعودي الشهي، يجب أن نشير في البداية أن المعمول السعودي يعتبر من الحلويات ذات شهرة كبيرة للغاية خصوصا في السعودية حيث يتميز بأنه ذات طعم رائع للغاية وهش أيضا كما يحب الإشارة أن معمول منتشر في جميع انحاء العالم وكل دولة تقوم بعمل الطريقة المفضلة لديها، كما يجب الإشارة أن المعمول من الوصفات المفضلة لدي العديد من البكار والصغار أيضا ويمكن حشوة بالتمر أو المكسرات المختلفة كما يتم عملها في العديد من المناسبات الدينية المختلفة خلال السطور الآتية سوف نقدم لكم طريقة عمل المعمول السعودي بمكونات سهلة للغاية.

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المكونات :

كوب وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة هيل ناعم.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زبدة طرية.

ربع كوب سمنة.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

عجينة تمر طرية.

رشة قرفة.

سكر بودرة للتزيين