طريقة عمل معمول التمر السعودي الشهي في المنزل بأقل تكلفة.. خلاصة الخبرة في هذه الوصفة الكاملة

طريقة عمل معمول التمر السعودي الشهي، يجب أن نشير في البداية أن المعمول السعودي يعتبر من الحلويات ذات شهرة كبيرة للغاية خصوصا في السعودية حيث يتميز بأنه ذات طعم رائع للغاية وهش أيضا كما يحب الإشارة أن معمول منتشر في جميع انحاء العالم وكل دولة تقوم بعمل الطريقة المفضلة لديها، كما يجب الإشارة أن المعمول من الوصفات المفضلة لدي العديد من البكار والصغار أيضا ويمكن حشوة بالتمر أو المكسرات المختلفة كما يتم عملها في العديد من المناسبات الدينية المختلفة خلال السطور الآتية سوف نقدم لكم طريقة عمل المعمول السعودي بمكونات سهلة للغاية.
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طريقة عمل المعمول السعودي
المكونات :
- كوب وربع من الدقيق.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة هيل ناعم.
- نصف كوب سكر بودرة.
- نصف كوب زبدة طرية.
- ربع كوب سمنة.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- عجينة تمر طرية.
- رشة قرفة.
- سكر بودرة للتزيين
- في البداية محضر العجان الكهربائي ثم يتم وضع جميع المكونات الجافة فيها ثم يجب التقليب بشكل جيد ونقوم بإضافة السكر مع السمنة والزبدة ويتم عجز جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بوضع باقي المكونات ويجب أن نستمر في العجن لمدة خمس دقائق حتى يمكننا الحصول على عجينة متماسكة وناعم. أيضا ثم بعد ذلك يجب أن نقوم بعجنها على سطح صلب..
- ثم نقوم بعمل كرات صغيرة من العجينة ومفرد باليد ثم نقوم بوضع الحشوة بداخلها ونغلقها على شكل كرة ثم يتم تشكيلها بالقلب الخاص بالمعمول.
- ثم يتم رص المعمول في صينية الخبز ثم يجب أن يتم وضعها في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة حتى تصبح ذات لون ذهبي
- عندما يخرج المعمول من الأفضل أن نتركه حتى يبرد تماما ثم يتم تزيين الوجه بالسكر البودرة مع فنجان من القهوة.
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طريقة عمل معمول التمر السعودي الشهي، يجب أن نشير في البداية أن المعمول السعودي يعتبر من الحلويات ذات شهرة كبيرة للغاية خصوصا في السعودية حيث يتميز بأنه ذات طعم رائع للغاية وهش أيضا كما يحب الإشارة أن معمول منتشر في جميع انحاء العالم وكل دولة تقوم بعمل الطريقة المفضلة لديها، كما يجب الإشارة أن المعمول من الوصفات المفضلة لدي العديد من البكار والصغار أيضا ويمكن حشوة بالتمر أو المكسرات المختلفة كما يتم عملها في العديد من المناسبات الدينية المختلفة خلال السطور الآتية سوف نقدم لكم طريقة عمل المعمول السعودي بمكونات سهلة للغاية.
أخطاء بسيطة تكلفك الكثير عند تجهيز المكرونة.. إليك قائمة افعلي ولا تفعلي لتجنب الأخطاء وللحصول على المكرونة المثالية
طريقة عمل المعمول السعودي
المكونات :
- كوب وربع من الدقيق.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة هيل ناعم.
- نصف كوب سكر بودرة.
- نصف كوب زبدة طرية.
- ربع كوب سمنة.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- عجينة تمر طرية.
- رشة قرفة.
- سكر بودرة للتزيين
- في البداية محضر العجان الكهربائي ثم يتم وضع جميع المكونات الجافة فيها ثم يجب التقليب بشكل جيد ونقوم بإضافة السكر مع السمنة والزبدة ويتم عجز جميع المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بوضع باقي المكونات ويجب أن نستمر في العجن لمدة خمس دقائق حتى يمكننا الحصول على عجينة متماسكة وناعم. أيضا ثم بعد ذلك يجب أن نقوم بعجنها على سطح صلب..
- ثم نقوم بعمل كرات صغيرة من العجينة ومفرد باليد ثم نقوم بوضع الحشوة بداخلها ونغلقها على شكل كرة ثم يتم تشكيلها بالقلب الخاص بالمعمول.
- ثم يتم رص المعمول في صينية الخبز ثم يجب أن يتم وضعها في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة حتى تصبح ذات لون ذهبي
- عندما يخرج المعمول من الأفضل أن نتركه حتى يبرد تماما ثم يتم تزيين الوجه بالسكر البودرة مع فنجان من القهوة.