طريقة عمل كيكة إسفنجية مرتفعة لكل أنواع التورتات فقط بثلاث بيضات.. اليك الوصفة الكاملة

طريقة عمل كيكة إسفنجية مرتفعة لكل أنواع التورتات فقط بثلاث بيضات، تعرف الكيكة بمدى حب الجميع لها وأنها مفيدة جدا للأطفال ومغذية وذلك لما تحتويه من عناصر مغذية جدا من البيض والحليب واليوم استطعنا أن نجد لكم وصفة جديدة للكيكة الإسفنجية لتكون بحوالي ٣ بيضات فقط بدلا من ٨ أو ٦ بيضات وسوف نوضح لكم الطريقة من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل الكيكة الإسفنجية ب ٣ بيضات

ان طريقة عمل الكيكة يكون أسهل ما يكون وذلك لتوفر جميع مكوناته في كل منزل وسوف نتعرف على مكوناتها من خلال النقاط التالية:-

٣ بيضات.

بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى نصف ملعقة ليمون أو خل.

كما أنه لا بد من إضافة ٣ ملاعق سكر.

نحتاج في المكونات إلى إضافة حوالي ٣ ملاعق زيت.

٩٠ جرام دقيق.

بيكينج بودر.

فانيليا.

ربع كوب حليب.

يتم عمل الكيكة في المنزل بكل سهولة ولا تأخذ أي وقت أو مجهود لذلك يجب غلينا اولا توفير المكونات التي قمنا بذكرها بعد ذلك سوف نتبع الخطوات التالية لتحضيرها: