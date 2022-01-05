طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في الحلويات الشرقية بخلاصة خبرة الشيف لأفضل قوام وأجمل طعم ورائحة

طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في الحلويات الشرقية، يجب الإشارة في البداية تم البسبوسة تعتبر من الحلويات الشرقية التي لديها شهرة كبيرة للغاية في جميع أنحاء الوطن العربي وترغب العديد من النساء دائما ما تحضير هذه الحلوى في المنزل فهي من الحلويات المحببة لدي العديد من الأشخاص سواء كانوا الكبار أو الصغار أيضا كما يجب الإشارة أن البسبوسة من الحلويات التي لديها العديد من الطرق المختلفة من أجل تحضيرها وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بكل سهولة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية تابعوا معانا.

طريقة عمل معمول التمر السعودي الشهي في المنزل بأقل تكلفة.. خلاصة الخبرة في هذه الوصفة الكاملة

كوبان من دقيق السميد.

كوبان من لبن الزبادي.

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.