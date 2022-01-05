طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في الحلويات الشرقية بخلاصة خبرة الشيف لأفضل قوام وأجمل طعم ورائحة

طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في الحلويات الشرقية، يجب الإشارة في البداية تم البسبوسة تعتبر من الحلويات الشرقية التي لديها شهرة كبيرة للغاية في جميع أنحاء الوطن العربي وترغب العديد من النساء دائما ما تحضير هذه الحلوى في المنزل فهي من الحلويات المحببة لدي العديد من الأشخاص سواء كانوا الكبار أو الصغار أيضا كما يجب الإشارة أن البسبوسة من الحلويات التي لديها العديد من الطرق المختلفة من أجل تحضيرها وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بكل سهولة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية تابعوا معانا.
طريقة عمل معمول التمر السعودي الشهي في المنزل بأقل تكلفة.. خلاصة الخبرة في هذه الوصفة الكاملة
مكونات تحضير البسبوسة
- كوبان من دقيق السميد.
- كوبان من لبن الزبادي.
- كوب من السكر.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.
طريقة تحضير البسبوسة
- في البداية يجب احضار طبق كبير ونضع فيه دقيق السميد وجوز الهند المبشور ثم نقوم بوضع السكر والبيكنج بودر فيه أيضا كنا يجب أن يتم رش القليل من الملح ويتم تقليب جميع المكونات .
- ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت بشكل تدريجي إلى الخليط السابق ثم يتم إضافة كوبين من اللبن السائل ثم يجب أن يتم الهجن جيدا باليدين حتى تصبح عجينة لينة.
- ثم نقوم بعد ذلك بتقطيع البسبوسة بعد فردها في الصينية بالشكل الذي نرغب ايه ثم يجب أن نقوم بتقطيع كل قطعة ونضيف الفستق العادي او اللوز عليها.
- ثم نقوم بدهن الصينية بقليل من الزيت ونضع الخليط ليها ثم نتركها ترتاح لمدة ١٥ دقيقة قبل وضعها في الفرن لمدة ١٥ دقيقة حتى تصبح ذات لون ذهبي.
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طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في الحلويات الشرقية، يجب الإشارة في البداية تم البسبوسة تعتبر من الحلويات الشرقية التي لديها شهرة كبيرة للغاية في جميع أنحاء الوطن العربي وترغب العديد من النساء دائما ما تحضير هذه الحلوى في المنزل فهي من الحلويات المحببة لدي العديد من الأشخاص سواء كانوا الكبار أو الصغار أيضا كما يجب الإشارة أن البسبوسة من الحلويات التي لديها العديد من الطرق المختلفة من أجل تحضيرها وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بكل سهولة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية تابعوا معانا.
طريقة عمل معمول التمر السعودي الشهي في المنزل بأقل تكلفة.. خلاصة الخبرة في هذه الوصفة الكاملة
مكونات تحضير البسبوسة
- كوبان من دقيق السميد.
- كوبان من لبن الزبادي.
- كوب من السكر.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.
طريقة تحضير البسبوسة
- في البداية يجب احضار طبق كبير ونضع فيه دقيق السميد وجوز الهند المبشور ثم نقوم بوضع السكر والبيكنج بودر فيه أيضا كنا يجب أن يتم رش القليل من الملح ويتم تقليب جميع المكونات .
- ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت بشكل تدريجي إلى الخليط السابق ثم يتم إضافة كوبين من اللبن السائل ثم يجب أن يتم الهجن جيدا باليدين حتى تصبح عجينة لينة.
- ثم نقوم بعد ذلك بتقطيع البسبوسة بعد فردها في الصينية بالشكل الذي نرغب ايه ثم يجب أن نقوم بتقطيع كل قطعة ونضيف الفستق العادي او اللوز عليها.
- ثم نقوم بدهن الصينية بقليل من الزيت ونضع الخليط ليها ثم نتركها ترتاح لمدة ١٥ دقيقة قبل وضعها في الفرن لمدة ١٥ دقيقة حتى تصبح ذات لون ذهبي.