الوصفة المعجزة لإزالة الهالات السوداء وتجاعيد العين والوجه.. شد الجلد وتنقيته وأيضا تبيض لن تصدقيه

إزالة الهالات السوداء وتجاعيد العين والوجه، الهالات السوداء وتجاعيد العين من المشكلات التي تواجه العديد النساء والفتيات، ولذلك تبحث الكثير منهم عن حل هذه المشكلات بطريقة طبيعية وأمنه بديل المواد الكيماوية التي تضر البشرة، في هذا المقال نسرد لكم وصفة معجزة لإزالة الهالات السوداء وتجاعيد العين.

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يوجد العديد من الوصفات السحرية التي تساعد في إزالة الهالات السوداء وتجاعيد العين والوجه، ومن هذه الوصفات فيما يلي.

المكونات

٣ ملاعق من النشا.

٢ ملعقة ماء ورد.

ملعقة عصير ليمون.

نضع النشا في وعاء ثم نضيف إليه ماء الورد وعصير الليمون ونقلب جيداً ثم نضع الخليط على الوجه لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، هذه الوصفة تساعد على إزالة الهالات السوداء وتبيض البشرة.

المكونات

٤ معالق من الزبادي.

٢ ملعقة عسل أبيض.

ملعقة جيل الصبار.

نحضر وعاء ونضع فيه الزبادي والعسل وجيل الصبار ونقلب جيداً ثم نضع الخليط على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة، ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نجففه جيداً، هذه الوصفة تجعل الوجه أكثر بياض ونضارة وتساعد على إزالة تجاعيد العين.

المكونات

٢ ملعقة بن قهوة.

ملعقة من الخل الأبيض

ملعقة زيت زيتون.

نصف ملعقة حبة البركة مطحون.

نحضر القهوة نضع البن في الكنكه بدون سكر ونتركها حتى تمام النضج ثم نضعها في وعاء ونضيف عليها الخل وزيت الزيتون وحبة البركة، ممكن نضع البن دون أن نسوية ولكن التسوية أفضل.

ثم بعد ذلك نضع الخليط على الوجه لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونضع بعد ذلك كريم مرطب.