طريقة البوريك التركي باللحمة المفرومة.. أطعم غداء ويشرف مائدتك في كل وليمة

طريقة البوريك التركي باللحمة المفرومة، من الجدير بالذكر أن هناك العديد من ربات البيوت في الوقت الحالي التي تبحث عن العديد من الوصفات المختلفة والطرق المختلفة أيضا من أجل تحضير غذاء رائع لجميع أفراد الاسرة، لذلك تبحث العديد من النساء عن طريقة عمل البوريك باللحمة المفرومة بكل سهولة حيث يعتبر البوريك من المعجنات المميزة للغاية والتي تحتوي على مذاق رائع ولذيذ للغاية كما يمكنكم تقديمه بالعديد من الحشوات المختلفة حسب مختلف الأذواق، كما يجب الإشارة أن من أشهر حشوة هي اللحمة المفرومة والتي تتميز بسهولة التحضير أيضا وعندما الحاجة إلى وقت طويل من أجل التحضير تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.
طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في الحلويات الشرقية بخلاصة خبرة الشيف لأفضل قوام وأجمل طعم ورائحة
مقادير عمل البوريك باللحمة المفرومة
- ثلاثمائة وخمسون غراماً من عجينة الرقاقات الجاهزة.
مكوّنات الحشوة:
- ثلاثمائة غرام من اللحمة المفرومة.
- حبّة من البصل، مفرومة بشكل ناعم.
- نصف حبّة مفرومة من الفلفل الحلو.
- نصف حزمة من مفروم البقدونس.
- فصّان مهروسان من الثوم.
- حبّة مقشرة ومفرومة من البندورة.
- ملعقة كبيرة من صلصة البندورة.
- زيت نباتي حسب الحاجة.
- رشّة من الكمّون.
- رشّة من الفلفل الأسود.
مكوّنات الدهن:
- نصف كوب من اللبن الرائب.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.
- بيضة.
مكوّنات الوجه:
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة من السمسم.
طريقة تحضير البوريك باللحمة المفرومة
- في البداية يتم تجهيز الحشوة عن طريق وضع البصل في الزيت على النار حتى يذبل ثم يتم إضافة الثوم وقلبيه مع البصل ثم يتم إضافة اللحمة والتوابل والملح ويجب الاستمرار في التقليب.
- ثم يتم إضافة صلصلة الطماطم ويجب خلط جميع المكونات مع بعضها للعضو دقائق معدودة ثم يجب رفعها من على النار.
- ثم نقوم بوضع الفلفل الحلو والبقدونس ويجب الخلط بشكل جيد ثم نقوم بترك الحشوة حتى تبرد تماما.
- ثم يتم دهن صينية مستطيلة ونضع عليها القليل من الزبدة ثم يتم فرد طبقة من العجينة الرقاق.
- ثم نق م بمزج البيض مع اللبن الرائب والزبدة.
- ويتم دهن الرقاق بهذا الخليط ثم نقوم بوضع طبقة ثانية.
- يوم توزيع الحشوة على الرقاق
- ثم يتم دهنها مرة اخر بخليط اللبن الرائب .
- ثم يتم وضع طبقة من أوراق العجينة ويتم دهنها بصفار البيض
- ثم نقوم بوضع السمسم على الطبقة العلوية.
- ثم يتم إدخال الصينية في درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة.
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طريقة البوريك التركي باللحمة المفرومة، من الجدير بالذكر أن هناك العديد من ربات البيوت في الوقت الحالي التي تبحث عن العديد من الوصفات المختلفة والطرق المختلفة أيضا من أجل تحضير غذاء رائع لجميع أفراد الاسرة، لذلك تبحث العديد من النساء عن طريقة عمل البوريك باللحمة المفرومة بكل سهولة حيث يعتبر البوريك من المعجنات المميزة للغاية والتي تحتوي على مذاق رائع ولذيذ للغاية كما يمكنكم تقديمه بالعديد من الحشوات المختلفة حسب مختلف الأذواق، كما يجب الإشارة أن من أشهر حشوة هي اللحمة المفرومة والتي تتميز بسهولة التحضير أيضا وعندما الحاجة إلى وقت طويل من أجل التحضير تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.
طريقة عمل البسبوسة رقم 1 في الحلويات الشرقية بخلاصة خبرة الشيف لأفضل قوام وأجمل طعم ورائحة
مقادير عمل البوريك باللحمة المفرومة
- ثلاثمائة وخمسون غراماً من عجينة الرقاقات الجاهزة.
مكوّنات الحشوة:
- ثلاثمائة غرام من اللحمة المفرومة.
- حبّة من البصل، مفرومة بشكل ناعم.
- نصف حبّة مفرومة من الفلفل الحلو.
- نصف حزمة من مفروم البقدونس.
- فصّان مهروسان من الثوم.
- حبّة مقشرة ومفرومة من البندورة.
- ملعقة كبيرة من صلصة البندورة.
- زيت نباتي حسب الحاجة.
- رشّة من الكمّون.
- رشّة من الفلفل الأسود.
مكوّنات الدهن:
- نصف كوب من اللبن الرائب.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.
- بيضة.
مكوّنات الوجه:
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة من السمسم.
طريقة تحضير البوريك باللحمة المفرومة
- في البداية يتم تجهيز الحشوة عن طريق وضع البصل في الزيت على النار حتى يذبل ثم يتم إضافة الثوم وقلبيه مع البصل ثم يتم إضافة اللحمة والتوابل والملح ويجب الاستمرار في التقليب.
- ثم يتم إضافة صلصلة الطماطم ويجب خلط جميع المكونات مع بعضها للعضو دقائق معدودة ثم يجب رفعها من على النار.
- ثم نقوم بوضع الفلفل الحلو والبقدونس ويجب الخلط بشكل جيد ثم نقوم بترك الحشوة حتى تبرد تماما.
- ثم يتم دهن صينية مستطيلة ونضع عليها القليل من الزبدة ثم يتم فرد طبقة من العجينة الرقاق.
- ثم نق م بمزج البيض مع اللبن الرائب والزبدة.
- ويتم دهن الرقاق بهذا الخليط ثم نقوم بوضع طبقة ثانية.
- يوم توزيع الحشوة على الرقاق
- ثم يتم دهنها مرة اخر بخليط اللبن الرائب .
- ثم يتم وضع طبقة من أوراق العجينة ويتم دهنها بصفار البيض
- ثم نقوم بوضع السمسم على الطبقة العلوية.
- ثم يتم إدخال الصينية في درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة.