طريقة البوريك التركي باللحمة المفرومة.. أطعم غداء ويشرف مائدتك في كل وليمة

طريقة البوريك التركي باللحمة المفرومة، من الجدير بالذكر أن هناك العديد من ربات البيوت في الوقت الحالي التي تبحث عن العديد من الوصفات المختلفة والطرق المختلفة أيضا من أجل تحضير غذاء رائع لجميع أفراد الاسرة، لذلك تبحث العديد من النساء عن طريقة عمل البوريك باللحمة المفرومة بكل سهولة حيث يعتبر البوريك من المعجنات المميزة للغاية والتي تحتوي على مذاق رائع ولذيذ للغاية كما يمكنكم تقديمه بالعديد من الحشوات المختلفة حسب مختلف الأذواق، كما يجب الإشارة أن من أشهر حشوة هي اللحمة المفرومة والتي تتميز بسهولة التحضير أيضا وعندما الحاجة إلى وقت طويل من أجل التحضير تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.

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ثلاثمائة وخمسون غراماً من عجينة الرقاقات الجاهزة.

مكوّنات الحشوة:

ثلاثمائة غرام من اللحمة المفرومة.

حبّة من البصل، مفرومة بشكل ناعم.

نصف حبّة مفرومة من الفلفل الحلو.

نصف حزمة من مفروم البقدونس.

فصّان مهروسان من الثوم.

حبّة مقشرة ومفرومة من البندورة.

ملعقة كبيرة من صلصة البندورة.

زيت نباتي حسب الحاجة.

رشّة من الكمّون.

رشّة من الفلفل الأسود.

مكوّنات الدهن:

نصف كوب من اللبن الرائب.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.

بيضة.

مكوّنات الوجه:

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من السمسم.