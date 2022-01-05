هدية ربانية.. البطاطا الحلوة معجزة ستجعلك 100 حصان قل وداعا لآلام السرطان وأمراض القولون والجهاز الهضمي

فوائد البطاطا الحلوة التي لابد من استهلاكها بعدة طرق معينة من أجل الحصول على كافة الفائدة التي تحتويها، والتي يجب أن تخزن في مكان بارد وجاف لمدة لا تزيد عن الثلاثة لخمسة أسابيع، ومن أفضل طرق طهيها عن طريق الشوي وبدون أي إضافات، حيث ان البطاطا المشوية تكتسب الملمس الطري الهش والمذاق الحلو الشهي من الشوي، ويمكن شوي البطاطا من خلال الفرن أو عن طريق شويها على الفحم بعد وضعها في ورق الألمونيوم وتركها على الفحم لمدة من 50-60 دقيقة حتى تنضج من الداخل تماماً، وهذه الطريقة تعطيها رائحة وطعم رائع ومميز.

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر قوى وغني للعديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، لما بها من ألياف ومعادن وفيتامينات والعديد من المواد المضادة للأكسدة التي تجارب الجذور الحرة.

كما تعزز ثمرة البطاطا صحة الجهاز الهضمي، فالألياف التي تحتويها البطاطا مهمة لصحة القولون والجهاز الهضمي، لأن البكتريا النافعة في القولون تتغذى على هذه الألياف لتنتج الأحماض الدهنية التي تمنح جدار المعدة الصحة.

بينما تحمي البطاطا الجسم من الإصابة بأمراض السرطان بسبب المواد المضادة للأكسدة.

وكذلك تعزز البطاطا صحة البصر لاحتوائها على كمية كبيرة من البيتا كاروتين التي تعد مسؤولة عن اللون البرتقالي للبطاطا الحلوة، وتتحول هذه المادة لفيتامين أ الذي يرتبط بمستقبلات العين وحمايتها من الأمراض.

كما أنها مناسبة لمرضى السكر وتعزز عمل جهاز المناعة، حيث تساعد مادة البيتا كاروتين على تعزيز عمل جهاز المناعة، ويرتبط نقص فيتامين أ بنقص مناعة الجسم.

بينما تعمل البطاطا الحلوة على تعزيز الوظائف الإدراكية والدماغية لدى الإنسان، لوجود مادة أنثروسيانين التي تساعد على تقليل الالتهابات التي تحدث داخل الدماغ بشكل كبير.

قد يؤدي تناول كمية كبيرة من البطاطا الحلوة لمرضى السكريـ لارتفاع نسبة السكر في الدم، لذلك يجب عدم تناولها يومياً والاعتدال في تناولها.

بينما تحتوي البطاطا الحلوة على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، لذلك ينصح بعدم قليها للحفاظ على مؤشر نسبة السكر في الدم في معدلها الطبيعي.

كما يجب تجنب تناولها لمن هم يعانون من حساسية البطاطا الحلوة وهذا أمر نادر حدوثه ولكن وجب التنويه عنه.

فوائد البطاطا الحلوةأضرار كثرة تناول البطاطا الحلوة