أسهل طريقة لعمل القطايف بحشو الشوكولاتة والمكسرات

تعتبر القطايف ، من الحلويات الشرقية المشهورة في جميع الدول العربية، والتي تقدم في شهر رمضان الكريم بكثرة، وهي عبارة عن عجينة سائلة تطهي وتقدم بحشوات مختلفة، مثل المكسرات والشوكولاتة وغيرها من الحشوات الاخرى، وهي منتشرة في جميع المخابز والمحلات التجارية، ونلاحظ أقبال الكثير علي شراؤها وإعدادها بطرق مختلفة، فهي من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار، وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ، ودائما تبحث أغلب الأمهات عن طريقة إعدادها الصحيحة في المنزل، وتحضيرها في البيت مع مشاركة أطفالها، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الاخباري، أسهل طريقة لعمل القطايف في المنزل بمكونات بسيطة في متناول الجميع.

مكونات عمل القطايف

سوف نتعرف من هنا علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كالاتي:-

للعجينة:-



2 كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

مقدار معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الخميرة الجافة.

نصف معلقة صغيرة من بكينج بودر.

رشه صغيرة من الملح.

كوب وربع من الماء الدافئ.

للشربات:-

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونة.

للحشو:-



نصف كوب من البندق المحمص.

ربع كوب من عين الجمل.

ثلث كوب من الزبيب.

معلقة كبيرة من الزبدة.

شوكولاتة مذابة.

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير القطايف في المنزل بخطوات سهلة وهي كما يلي:-