أسهل طريقة لعمل القطايف بحشو الشوكولاتة والمكسرات

تعتبر القطايف ، من الحلويات الشرقية المشهورة في جميع الدول العربية، والتي تقدم في شهر رمضان الكريم بكثرة، وهي عبارة عن عجينة سائلة تطهي وتقدم بحشوات مختلفة، مثل المكسرات والشوكولاتة وغيرها من الحشوات الاخرى، وهي منتشرة في جميع المخابز والمحلات التجارية، ونلاحظ أقبال الكثير علي شراؤها وإعدادها بطرق مختلفة، فهي من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار، وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ، ودائما تبحث أغلب الأمهات عن طريقة إعدادها الصحيحة في المنزل، وتحضيرها في البيت مع مشاركة أطفالها، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الاخباري، أسهل طريقة لعمل القطايف في المنزل بمكونات بسيطة في متناول الجميع.مكونات عمل القطايف
سوف نتعرف من هنا علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كالاتي:-
للعجينة:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- معلقة كبيرة من الحليب البودرة.
- مقدار معلقة كبيرة من السكر.
- معلقة صغيرة من الخميرة الجافة.
- نصف معلقة صغيرة من بكينج بودر.
- رشه صغيرة من الملح.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
للشربات:-
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير ليمونة.
للحشو:-
- نصف كوب من البندق المحمص.
- ربع كوب من عين الجمل.
- ثلث كوب من الزبيب.
- معلقة كبيرة من الزبدة.
- شوكولاتة مذابة.
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير القطايف في المنزل بخطوات سهلة وهي كما يلي:-
- نقوم أولاً بعمل الشربات في حله علي النار، نضع السكر والماء وعصير الليمون، ويترك ليغلي لمدة 10 دقائق فقط، ثم نطفئ النار ويترك جانبا لتبرد تماماً.
- بعد ذلك لعمل عجينة القطايف، في طبق عميق نضع الدقيق والملح وبكينج بودر والسكر، والحليب والخميرة نضيف الماء الدافئ بالتدريج، ونقلب حتى نحصل على خليط ناعم بدون تكتلات.
- ثم بعد ذلك تغطي بفوطة نظيفة، وتترك لتختمر وترتاح في مكان دافئ لمدّة ساعة، حتى يتضاعف حجمها.
- لعمل الحشو في طبق، نضع البندق المحمص والزبيب، وعين الجمل والزبدة، نخلط المكونات جيداًُ حتي تمتزج تماماً.
- نحضر العجينة بعد التخمير، وتقلب ثم نصب القليل منها في طاسة ساخنة علي النار، ممسوحة بقليل من الزيت، تترك لمدة دقيقتين ثم نخرجها.
- بعد الأنتهاء نأخذ قطعة ونضع معلقة صغيرة من الحشو، ونضغط علي الأطراف جيداً حتي لا تنفتح أثناء القلي.
- ثم نأخذ قطعة أخرى، ونضغط عليها من الجانب، مع ترك أخر جزء مفتوح لتصبح علي شكل قرطاس، وعند الأنتهاء تقلي في زيت غزير وساخن.
- بعد ذلك نقلب حتي تأخذ لون ذهبي، ثم تخرج وتوضع في الشربات البارد، ثم نقوم بحشو القطائف التي تركنها مفتوحة بالشوكولاتة المذابة وتقدم بألف صحه وعافية.
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تعتبر القطايف ، من الحلويات الشرقية المشهورة في جميع الدول العربية، والتي تقدم في شهر رمضان الكريم بكثرة، وهي عبارة عن عجينة سائلة تطهي وتقدم بحشوات مختلفة، مثل المكسرات والشوكولاتة وغيرها من الحشوات الاخرى، وهي منتشرة في جميع المخابز والمحلات التجارية، ونلاحظ أقبال الكثير علي شراؤها وإعدادها بطرق مختلفة، فهي من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار، وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ، ودائما تبحث أغلب الأمهات عن طريقة إعدادها الصحيحة في المنزل، وتحضيرها في البيت مع مشاركة أطفالها، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الاخباري، أسهل طريقة لعمل القطايف في المنزل بمكونات بسيطة في متناول الجميع.مكونات عمل القطايف
سوف نتعرف من هنا علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كالاتي:-
للعجينة:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- معلقة كبيرة من الحليب البودرة.
- مقدار معلقة كبيرة من السكر.
- معلقة صغيرة من الخميرة الجافة.
- نصف معلقة صغيرة من بكينج بودر.
- رشه صغيرة من الملح.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
للشربات:-
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير ليمونة.
للحشو:-
- نصف كوب من البندق المحمص.
- ربع كوب من عين الجمل.
- ثلث كوب من الزبيب.
- معلقة كبيرة من الزبدة.
- شوكولاتة مذابة.
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير القطايف في المنزل بخطوات سهلة وهي كما يلي:-
- نقوم أولاً بعمل الشربات في حله علي النار، نضع السكر والماء وعصير الليمون، ويترك ليغلي لمدة 10 دقائق فقط، ثم نطفئ النار ويترك جانبا لتبرد تماماً.
- بعد ذلك لعمل عجينة القطايف، في طبق عميق نضع الدقيق والملح وبكينج بودر والسكر، والحليب والخميرة نضيف الماء الدافئ بالتدريج، ونقلب حتى نحصل على خليط ناعم بدون تكتلات.
- ثم بعد ذلك تغطي بفوطة نظيفة، وتترك لتختمر وترتاح في مكان دافئ لمدّة ساعة، حتى يتضاعف حجمها.
- لعمل الحشو في طبق، نضع البندق المحمص والزبيب، وعين الجمل والزبدة، نخلط المكونات جيداًُ حتي تمتزج تماماً.
- نحضر العجينة بعد التخمير، وتقلب ثم نصب القليل منها في طاسة ساخنة علي النار، ممسوحة بقليل من الزيت، تترك لمدة دقيقتين ثم نخرجها.
- بعد الأنتهاء نأخذ قطعة ونضع معلقة صغيرة من الحشو، ونضغط علي الأطراف جيداً حتي لا تنفتح أثناء القلي.
- ثم نأخذ قطعة أخرى، ونضغط عليها من الجانب، مع ترك أخر جزء مفتوح لتصبح علي شكل قرطاس، وعند الأنتهاء تقلي في زيت غزير وساخن.
- بعد ذلك نقلب حتي تأخذ لون ذهبي، ثم تخرج وتوضع في الشربات البارد، ثم نقوم بحشو القطائف التي تركنها مفتوحة بالشوكولاتة المذابة وتقدم بألف صحه وعافية.