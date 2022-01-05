طريقة عمل الكرواسون بالجبنة في المنزل.. من مقادير العجينة الى تفاصيل الخبيز إلى طبق التقديم

طريقة عمل الكرواسون بالجبنة في المنزل، دائماً ما تكون أشهى المخبوزات التي يتناولها الجميع ويحبها هي الكرواسون بالجبنة، فهو مناسب لجميع الأوقات سواء كان في الإفطار أو العشاء أو أخذه أثناء العمل والمدرسة، ولا يوجد من لا يحبه على الإطلاق، لذلك قررنا توضيح طريقة عمل الكرواسون بالجبنة بخطوات بسيطة للغاية، إذا كنت من عشاق هذه الوصفة اللذيذة تابعنا للتعرف على كل شيء بها.
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طريقة عمل الكرواسون بالجبنة
تناول الكرواسون مع مشروب ساخن في الصباح قد يعطيك المزيد من النشاط والحيوية، كما أنه إفطار مناسب كثيراً بذلك الوقت، ولكن لا يجب شرائه كل فترة من الخارج لنبدأ الآن طريقة عمله في المنزل، وتأتي المكونات هكذا:
- كوبان ونصف من الدقيق.
- كوب صغير من الماء الدافئ.
- أربعة ملاعق من الحليب البودرة.
- نصف ملعقة من الملح ويجب أن تكون كبيرة.
- ثلاثة ملاعق من السكر.
- ثلاثة أرباع ملعقة من الخميرة الفورية.
- بيضة واحدة.
- كوب من الجبنة المبشورة.
- ربع كوب من الزبدة.
يمكن البدء في عمل الكرواسون بسهولة في المنزل من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:
- وضع الدقيق في وعاء بعد أن يتم نخله ومن ثم نضيف إليه السكر مع الملح والخميرة الفورية ومن ثم خلطهم جيداً.
- نضيف إلى الخليط السابق البيض ومن ثم خلطه مرةً أخرى باتجاه عقارب الساعة.
- بعد ذلك نترك العجينة حتى تختمر لمدة ساعة، ثم نقوم بتقطيعها بعد ذلك إلى كرات صغيرة.
- فرد العجينة إلى قطع مثلثات ومن ثم وضع الجبن به وبعد ذلك نلفه بشكل الكرواسون.
- ندهنه من أعلى بصفار البيض بعد أن يتم تشكيل الشوكة عليه.
- ندخله إلى الفرن على درجة حرارة 180 ومن ثم ننتظر حتى يحمر الوجه وبعد ذلك يُدهن بالزبدة عندما يخرج.
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طريقة عمل الكرواسون بالجبنة في المنزل، دائماً ما تكون أشهى المخبوزات التي يتناولها الجميع ويحبها هي الكرواسون بالجبنة، فهو مناسب لجميع الأوقات سواء كان في الإفطار أو العشاء أو أخذه أثناء العمل والمدرسة، ولا يوجد من لا يحبه على الإطلاق، لذلك قررنا توضيح طريقة عمل الكرواسون بالجبنة بخطوات بسيطة للغاية، إذا كنت من عشاق هذه الوصفة اللذيذة تابعنا للتعرف على كل شيء بها.
طريقة عمل كيكة إسفنجية مرتفعة لكل أنواع التورتات فقط بثلاث بيضات.. اليك الوصفة الكاملة
طريقة عمل الكرواسون بالجبنة
تناول الكرواسون مع مشروب ساخن في الصباح قد يعطيك المزيد من النشاط والحيوية، كما أنه إفطار مناسب كثيراً بذلك الوقت، ولكن لا يجب شرائه كل فترة من الخارج لنبدأ الآن طريقة عمله في المنزل، وتأتي المكونات هكذا:
- كوبان ونصف من الدقيق.
- كوب صغير من الماء الدافئ.
- أربعة ملاعق من الحليب البودرة.
- نصف ملعقة من الملح ويجب أن تكون كبيرة.
- ثلاثة ملاعق من السكر.
- ثلاثة أرباع ملعقة من الخميرة الفورية.
- بيضة واحدة.
- كوب من الجبنة المبشورة.
- ربع كوب من الزبدة.
يمكن البدء في عمل الكرواسون بسهولة في المنزل من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:
- وضع الدقيق في وعاء بعد أن يتم نخله ومن ثم نضيف إليه السكر مع الملح والخميرة الفورية ومن ثم خلطهم جيداً.
- نضيف إلى الخليط السابق البيض ومن ثم خلطه مرةً أخرى باتجاه عقارب الساعة.
- بعد ذلك نترك العجينة حتى تختمر لمدة ساعة، ثم نقوم بتقطيعها بعد ذلك إلى كرات صغيرة.
- فرد العجينة إلى قطع مثلثات ومن ثم وضع الجبن به وبعد ذلك نلفه بشكل الكرواسون.
- ندهنه من أعلى بصفار البيض بعد أن يتم تشكيل الشوكة عليه.
- ندخله إلى الفرن على درجة حرارة 180 ومن ثم ننتظر حتى يحمر الوجه وبعد ذلك يُدهن بالزبدة عندما يخرج.