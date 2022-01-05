طريقة عمل الكرواسون بالجبنة في المنزل.. من مقادير العجينة الى تفاصيل الخبيز إلى طبق التقديم

طريقة عمل الكرواسون بالجبنة في المنزل، دائماً ما تكون أشهى المخبوزات التي يتناولها الجميع ويحبها هي الكرواسون بالجبنة، فهو مناسب لجميع الأوقات سواء كان في الإفطار أو العشاء أو أخذه أثناء العمل والمدرسة، ولا يوجد من لا يحبه على الإطلاق، لذلك قررنا توضيح طريقة عمل الكرواسون بالجبنة بخطوات بسيطة للغاية، إذا كنت من عشاق هذه الوصفة اللذيذة تابعنا للتعرف على كل شيء بها.

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تناول الكرواسون مع مشروب ساخن في الصباح قد يعطيك المزيد من النشاط والحيوية، كما أنه إفطار مناسب كثيراً بذلك الوقت، ولكن لا يجب شرائه كل فترة من الخارج لنبدأ الآن طريقة عمله في المنزل، وتأتي المكونات هكذا:

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب صغير من الماء الدافئ.

أربعة ملاعق من الحليب البودرة.

نصف ملعقة من الملح ويجب أن تكون كبيرة.

ثلاثة ملاعق من السكر.

ثلاثة أرباع ملعقة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

كوب من الجبنة المبشورة.

ربع كوب من الزبدة.

يمكن البدء في عمل الكرواسون بسهولة في المنزل من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي: