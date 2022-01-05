ضعيها 10 دقائق وانسى سواد اليدين والرجلين خلطة طبيعية لتبييض اليدين والرجلين لن تصدقى النتيجة

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من اسمرار اليدين والقدمين وذلك بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة خاصة في فصل الصيف بدون استخدام واقي من الشمس، بالإضافة إلى تعرض اليدين إلى المواد الكيميائية الضارة في التنظيف التي قد تؤثر على الجلد ويستخدم أغلبية الفتيات الكريمات الصناعية المليئة بالمواد الكيميائية التي من الممكن أن تعطي نتائج عكسية.

وصفة العسل والليمون لتفتيح اليدين والقدمين

يعمل الليمون على تفتيح الجلد بشكل كبير وذلك لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تجديد خلايا الجلد الميت، بالإضافة إلى أن العسل يساعد على التفتيح والترطيب وإعطاء النعومة اللازمة

المكونات

ملعقة طعام واحدة من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي.

نصف ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

طريقة التطبيق

توضع جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم تطبيق الخليط على اليدين والقدمين ويترك لمدة 10 دقائق حتى تجف.

يغسل الخليط بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المراد الوصول إليها في التفتيح.

وصفة الزبادي والعسل لتفتيح اليدين والقدمين

تعمل الزبادي على تفتيح البشرة بشكل كبير وذلك لاحتوائها على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الزبادي .

ملعقة صغيرة واحدة من العسل الطبيعي.

طريقة التطبيق

توضع الوصفة على اليدين والقدمين وتترك لمدة 20 دقيقة.

تغسل اليدين والقدمين من آثار الخليط بالماء الفاتر.

لابد من الاستمرار على استخدام هذه الوصفة للحصول على نتائج جيدة.

وصفة ماء الورد والجلسرين لتفتيح اليدين والقدمين

يساعد ماء الورد على تفتيح البشرة بشكل كبير لذلك فهو يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التفتيح فهو بمثابة تونر طبيعي كما أن الجلسرين يعمل على ترطيبها أيضًا

المكونات

2 ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد.

طريقة التطبيق