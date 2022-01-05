في تسعة أيام تخلصي من حبوب الوجه والظهر نهائيا.. طرق طبيعية ومنزلية مائة في المائة وغير مؤلمة ولا مكلفة

تخلصي من حبوب الوجه والظهر نهائيا بالضبط في 9 أيام، تعتبر حبوب الوجه التي يعاني منها الكثير أمر سيء للغاية ولا نعرف كيف نتخلص منها لذلك استطعنا أن نجد لكم بعض الطرق والوصفات التي تساعدنا في التخلص من تلك الحبوب وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

كوب واحد قبل النوم يخلصك من دهون منطقة الكرش.. تخسيس البطن وإزالة الترهلات في وقت قياسي سريع

يجب أن نقوم بعلاج هذه الحبوب فور ظهورها وذلك حتى لا تترك أثر سي على الوجه وتؤدي إلى زيادة العدوى لباقي الوجه إلى جانب فقدان الثقة بالنفس وسوف نتحدث عن الطرق الطبيعية لعلاج الحبوب من خلال النقاط التالية:-

نغسل الوجه مرتين يوميا بصابون أو غسول معين للوجه فأن نظافة الوجه شيء مهم جدا يعمل على عدم تراكم البكتيريا وتواجدها والتخلص منها فأن البكتيريا هي سبب من أسباب وجود الحبوب.

نحضر فص ثوم ونقوم بوضعه على الحبوب حتى تختفي في خلال يومين فيعتبر الثوم مضاد حيوي قوي يخلصنا من البكتيريا التي تسبب الحبوب.

شراء مر الطحالب من العطار والقيام بنقعه في ماء ساخن وترك الماء حتى يصبح دافئا ثم نقوم بغسل الوجه به فأنه يساعد على التخلص من الحبوب وأثارها في عدة أيام.

وإلى جانب الوصفات الطبيعية، نختص بالذكر بعض العلاجات الكيمائية التي يمكن أن تزيل الحبوب مثل ديرموفيرا وهو لوسيون مخصوص لحب الشباب، ماريو بديسكوا لاين لوشن ويكون غسول مخصوص لمن يعاني من حب الشباب.

يجب شرب الماء بكميات وفيرة بشكل يومي حيث يقوم الماء بتحسين صحة البشرة وترطيبها.

اكل كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات مما يساعد على تحسين صحة البشرة ونضارتها وشفاءها من الحبوب.