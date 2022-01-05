أخطاء بسيطة تكلفك الكثير عند تجهيز المكرونة.. إليك قائمة افعلي ولا تفعلي لتجنب الأخطاء وللحصول على المكرونة المثالية

أخطاء بسيطة تكلفك الكثير عند تجهيز المكرونة، هناك العديد من الأخطاء الفادحة التي نفعلها ولا ندرك أنها تعود علينا بالضرر فيما بعد، هذا يحدث أيضًا في الطعام حينما نقوم بعمل شيء ما به ونعتقد انه شيء جيد ولكن هذا الحديث غير صحيح، حيث تقوم ربات المنزل بتجربة عدة أشياء ولا تعلم إذا كانت صحيحة أم لا، لهذا سنقدم البوم أخطاء تحدث في صنف واحد ألا وهو المكرونة وعلينا تجنب عملها.

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عليكِ سيدتي أن تبتعدي عن بعض الأخطاء التي يمكنها أن تسبب الضرر لكِ في إعداد الطعام، فالمكرونة من أفضل الأطباق التي يمكن صناعتها في البيت، واليوم سنوضح الأخطاء الشائعة التي تحدث:

في البداية يجب تجنب أن يتم غسل الماء قبل إعدادها لأن ذلك يؤدي إلى التخلص من النشا بها وهو الشيء الذي يجعلها شهية.

حيث أنه عند سلق المكرونة لا يجب وضعها في الماء مباشرة بعد أن توضع على النار علينا الانتظار حتى تغلى لأن ذلك يجعلها أكثر لذة.

يلزم وضع ملعقة من الملح فقد نقوم بعد السيدات بإهمال هذه الخطوة برغم أنها هامة للغاية في عدم التصاق حبات المكرونة ببعضها.

يمكن تحسين طعم المكرونة عند إضافة كمية قليلة من الزيت إليها فهي من الخطوات الصحيحة للغاية.