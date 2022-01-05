اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيجعل شعرك ناعم وحريري من اول استخدام

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من الشعر المجعد الذي يسبب لهم الاحراج الشديد لذلك يبحثون دائمًا عن الطرق التي تعمل على تنعيمه، وبسبب المشاكل الكثيرة التي تتركها المستحضرات الصناعية المليئة بالمواد الكيميائية مثل سقوط الشعر بشكل مبالغ فيه، و التقصف الشديد والتسبب في تجعد الشعر أكثر مما كان، وبسبب الأسعار الباهظة لهذه المستحضرات أيضًا اتجه غالبية الفتيات إلى الطرق الطبيعية.

خلطة الحليب مع العسل لفرد الشعر

تعمل هذه الخلطة على تنعيم الشعر بشكل كبير وذلك لأن الحليب يغذي الشعر بشكل كبير لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، كما أن العسل يعمل على ترطيب الشعر وليونته أيضًا

المكونات

ربع كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة الاستخدام

توضع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا حتى يمتزج العسل مع الحليب ويذوب فيه تمامًا.

يتم تنظيف الشعر جيدًا من الزيوت الموجودة فيه.

يتم وضع الخليط على الشعر الجاف ويوزع عليه جيدًا من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين متتاليتين.

يغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو المعتاد.

يفضل استخدام شامبو خالي من السولفات.

تكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة في تنعيم الشعر.

وصفة حليب جوز الهند مع عصير الليمون

يعمل حليب جوز الهند على ترطيب الشعر وتنعيمه بشكل كبير، بالإضافة إلى أن عصير الليمون يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تنعيم الشعر

المكونات

ربع كوب من حليب جوز الهند الطبيعي .

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الطازج.

طريقة التطبيق