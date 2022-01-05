مشروبات معجزة لطرد البلغم وعلاج الكحة ونزلات البرد وتنقية الصدر والنتيجة مُبهرة

مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، بدأ معظم الأشخاص يتعرضون لنزلات برد شديدة، مما جعلهم يبحثون عن أفضل المشروبات لطرد البلغم وعلاج الكحة ونزلات البرد بشكل سريع، ودون الحاجة إلى الأدوية، خاصة أن هناك بعض الأشخاص يعانون من ضعف المناعة ويتعرضون خلال موسم الشتاء للإصابة بالبرد وملئ الصدر بالبلغم أكثر من مرة، مما يدفعهم إلى البحث عن مشروبات ساخنة تساعدهم على التخلص من هذه المشكلة.

أفضل المشروبات لطرد البلغم وعلاج الكحة ونزلات البرد

يحتاج الشتاء بشكل مستمر من الجميع شرب سوائل دافئة، لتدفئة الجسم ومحاربة البرودة الشديدة، لذلك يبحث الكثير عن أفضل المشروبات الدافئة التى تساعد على طرد البلغم من الصدر وتهدئة الكحة وعلاج نزلات البرد المستمرة، التى تسبب لبعض الأشخاص بعدم التنفس جيداً لانسداد الأنف وخاصة للأشخاص الذين يعانون من الجيوب الأنفية، لذلك سنوضح لكم خلال السطور التالية أفضل المشروبات الساخنة التى تساعد على محاربة نزلات البرد.

أولاً: مشروب اليانسون

يعد اليانسون من الأعشاب الطبيعية التى تساعد بشكل سريع فى علاج نزلات البرد وتهدئة الكحة والسعال وإذابة البلغم من الرئتين، ويحافظ على الجسم من اى ميكروب، ويفضل أن يتم غلى اليانسون جيداً وإضافة له عصرة ليمون وملعقة من العسل الأبيض.

ثانياً: عصير الليمون

يساعد عصير الليمون على مهاجمة الفيروسات الشتوية والتى تسبب للانسان الإصابة بعدة أمراض، فهو يحتوى على فيتامين سى الذى يقوى مناعة جسم الإنسان فى مواجهة اى ميكروب يحارب الجسم، ويتم غلى الماء وإضافة عصير الليمون إليها مع تحليتها بالعسل الأبيض.

ثالثاً: مشروب الزنجبيل الساخن

مشروب الزنجبيل من أهم المشروبات التى تفيد جسم الانسان وتساعد على طرد البلغم، وحماية الجسم من الإصابة بنزلات البرد المتكررة طوال فصل الشتاء، كما أنه يساهم فى التخلص من احتقان الحلق، ويتم استخدامه من خلال وضع ملعقة صغيرة من الزنجبيل على كوب ماء، ويغلى على النار ويتم إضافة ملعقتين من العسل الأبيض إليه، ولابد من تكرار هذا المشروب أكثر من مرة فى اليوم حتى يتم التخلص من البلغم أو نزلات البرد بشكل سريع.