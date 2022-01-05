الكيكة الملفوفة كيكة السينامون رول بحشوة القرفة اللذيذة

تعتبر كيكة السينامون رول بحشوة القرفة، كيكة هشة ولذيذة تختلف عن طريقة تحضير الكيك العادي في طريقة عملها، فهي عبارة عن عجينة ملفوفة يتم تشكيلها على شكل رول ويتم حشوها بخليط من الزبدة والسكر والقرفة، تختلف عن الكيك العادي في قوامها فهي عبارة عن عجينة تحتاج إلي التخمير لكن تأخذ شكل الكيك العادي يتم تزينها بالحليب المكثف أو يمكن اختيار أي نوع من أنواع الصوص المخصص لتزين الكيك، لها مذاق رائع وجميل وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتعتبر طريقة جديدة في تحضير الكيك، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة السينامون بحشوة القرفة بقوام هش ولذيذ.

مكونات عمل كيكة السينامون رول بحشوة القرفة

تتكون الكيكة من المكونات الآتية:ـ

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب من الحليب البودر.

ربع كوب من السكر.

4 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

للحشو

كوب من السكر البني أو الأبيض.

ربع كوب من القرفة.

نصف كوب زبدة.

للتقديم

حليب مكثف.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة السينامون رول بحشوة القرفة باتباع الخطوات الآتية:ـ

في طبق كبير نضيف الدقيق والحليب والبيكنج بودر والخميرة الفورية الناعمة والملح، ثم نضيف السكر ونخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض. ثم نضيف المواد السائلة الزيت والماء الدافئ ثم نعجن المكونات لمدة ربع ساعة باليد حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية. نترك العجينة لكي تختمر في وعاء مدهون بالقليل من الزيت ثم تغطي وتترك في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها لمدة ساعة.

طريقة تحضير الحشوة