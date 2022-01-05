الكيكة الملفوفة كيكة السينامون رول بحشوة القرفة اللذيذة

تعتبر كيكة السينامون رول بحشوة القرفة، كيكة هشة ولذيذة تختلف عن طريقة تحضير الكيك العادي في طريقة عملها، فهي عبارة عن عجينة ملفوفة يتم تشكيلها على شكل رول ويتم حشوها بخليط من الزبدة والسكر والقرفة، تختلف عن الكيك العادي في قوامها فهي عبارة عن عجينة تحتاج إلي التخمير لكن تأخذ شكل الكيك العادي يتم تزينها بالحليب المكثف أو يمكن اختيار أي نوع من أنواع الصوص المخصص لتزين الكيك، لها مذاق رائع وجميل وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتعتبر طريقة جديدة في تحضير الكيك، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة السينامون بحشوة القرفة بقوام هش ولذيذ.مكونات عمل كيكة السينامون رول بحشوة القرفة
تتكون الكيكة من المكونات الآتية:ـ
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع كوب من الحليب البودر.
- ربع كوب من السكر.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
للحشو
- كوب من السكر البني أو الأبيض.
- ربع كوب من القرفة.
- نصف كوب زبدة.
للتقديم
- حليب مكثف.
يتم تحضير كيكة السينامون رول بحشوة القرفة باتباع الخطوات الآتية:ـ
- في طبق كبير نضيف الدقيق والحليب والبيكنج بودر والخميرة الفورية الناعمة والملح، ثم نضيف السكر ونخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض.
- ثم نضيف المواد السائلة الزيت والماء الدافئ ثم نعجن المكونات لمدة ربع ساعة باليد حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية.
- نترك العجينة لكي تختمر في وعاء مدهون بالقليل من الزيت ثم تغطي وتترك في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها لمدة ساعة.
طريقة تحضير الحشوة
- نقوم بوضع مقلاة على النار ونضيف بها الزبدة حتي تذاب تماماً ثم نضيف السكر والقرفة.
- ثم نقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض، ثم نرفع الخليط من على النار.
- نقوم بتقسيم العجينة إلي أربع قطع ثم نقوم بفرد كل قطعة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة بسمك رقيق.
- نقوم بوضع القطعة الأولى على سطح نظيف ثم نضيف إليها طبقة من حشوة القرفة والزبدة ثم نغطيها بطبقة أخرى من العجين ثم نضع طبقة أخرى من الحشوة.
- ثم نغطيها بطبقة من العجين ونضع عليها طبقة من الحشوة ثم توضع القطعة الأخيرة من العجين ونفرد طبقات العجينة باستخدام النشابة بحركة بطيئة حتي لا تخرج الحشوة خارج طبقات العجين.
- نستمر في الفرد حتي تأخذ العجين شكل بيضاوي طويل ثم نلف طبقات العجين من الجانب الطويل على شكل رول ثم نثبت طرف العجينة بعضها جيداً حتي تلتصق.
- نضع رول العجين في قالب دائري ذو فتحة من الوسط مدهون بالزبدة ونلصق طرفي الرول بعضهما بعض جيداً.
- ثم نترك قالب في مكان دافئ حتي يتضاعف حجم الرول ويختمر يأخذ حوالي ساعة تقريباً.
- ندخل القالب فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يأخذ اللون الذهبي، تأخذ الكيكة حوالي نصف ساعة حتي تنضج.
- نخرجها من الفرن ونسكب عليها الحليب المكثف وهي دافئة ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.
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تعتبر كيكة السينامون رول بحشوة القرفة، كيكة هشة ولذيذة تختلف عن طريقة تحضير الكيك العادي في طريقة عملها، فهي عبارة عن عجينة ملفوفة يتم تشكيلها على شكل رول ويتم حشوها بخليط من الزبدة والسكر والقرفة، تختلف عن الكيك العادي في قوامها فهي عبارة عن عجينة تحتاج إلي التخمير لكن تأخذ شكل الكيك العادي يتم تزينها بالحليب المكثف أو يمكن اختيار أي نوع من أنواع الصوص المخصص لتزين الكيك، لها مذاق رائع وجميل وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتعتبر طريقة جديدة في تحضير الكيك، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة السينامون بحشوة القرفة بقوام هش ولذيذ.مكونات عمل كيكة السينامون رول بحشوة القرفة
تتكون الكيكة من المكونات الآتية:ـ
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع كوب من الحليب البودر.
- ربع كوب من السكر.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
للحشو
- كوب من السكر البني أو الأبيض.
- ربع كوب من القرفة.
- نصف كوب زبدة.
للتقديم
- حليب مكثف.
يتم تحضير كيكة السينامون رول بحشوة القرفة باتباع الخطوات الآتية:ـ
- في طبق كبير نضيف الدقيق والحليب والبيكنج بودر والخميرة الفورية الناعمة والملح، ثم نضيف السكر ونخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض.
- ثم نضيف المواد السائلة الزيت والماء الدافئ ثم نعجن المكونات لمدة ربع ساعة باليد حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية.
- نترك العجينة لكي تختمر في وعاء مدهون بالقليل من الزيت ثم تغطي وتترك في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها لمدة ساعة.
طريقة تحضير الحشوة
- نقوم بوضع مقلاة على النار ونضيف بها الزبدة حتي تذاب تماماً ثم نضيف السكر والقرفة.
- ثم نقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض، ثم نرفع الخليط من على النار.
- نقوم بتقسيم العجينة إلي أربع قطع ثم نقوم بفرد كل قطعة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة بسمك رقيق.
- نقوم بوضع القطعة الأولى على سطح نظيف ثم نضيف إليها طبقة من حشوة القرفة والزبدة ثم نغطيها بطبقة أخرى من العجين ثم نضع طبقة أخرى من الحشوة.
- ثم نغطيها بطبقة من العجين ونضع عليها طبقة من الحشوة ثم توضع القطعة الأخيرة من العجين ونفرد طبقات العجينة باستخدام النشابة بحركة بطيئة حتي لا تخرج الحشوة خارج طبقات العجين.
- نستمر في الفرد حتي تأخذ العجين شكل بيضاوي طويل ثم نلف طبقات العجين من الجانب الطويل على شكل رول ثم نثبت طرف العجينة بعضها جيداً حتي تلتصق.
- نضع رول العجين في قالب دائري ذو فتحة من الوسط مدهون بالزبدة ونلصق طرفي الرول بعضهما بعض جيداً.
- ثم نترك قالب في مكان دافئ حتي يتضاعف حجم الرول ويختمر يأخذ حوالي ساعة تقريباً.
- ندخل القالب فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يأخذ اللون الذهبي، تأخذ الكيكة حوالي نصف ساعة حتي تنضج.
- نخرجها من الفرن ونسكب عليها الحليب المكثف وهي دافئة ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.