كوب من الزيت اصنعي بسكوت اليانسون الهش بمقادير ناجحة أحلى من المخابز

بسكوت اليانسون ، من المخبوزات الصحية الرائعة التي تتمتع بفوائد المذهلة لصحة الجسم، فهو يحتوي نكهة اليانسون الذي يعطي له طعم مميز ورائحة جميلة، وقوامه هش وخفيف أحلى من الجاهز، ويمكن صنعه في المنزل بكل سهولة بدل من شرائه من المخابز بأسعار باهظة الثمن، ويمكن عمله بالسكر أو الملح على حسب الرغبة، وهو من الأطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها بجانب الجبنة أو العسل الأسود، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت اليانسون الهش بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات بسكوت اليانسون الهش

سوف نتعرف على مكونات البسكوت وهى كالتالي:-

ثلاث حبات من البيض.

كوب من الزيت.

كوب من السكر البودرة.

٤ أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين من اليانسون.

ذرة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت اليانسون الهش بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السكر، والملح، والفانيليا، والبيض، والزيت، ثم نخفقهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي. نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير ونضيف إليه الدقيق والبيكنج بودر، واليانسون ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً مع بعض وتتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة. نقوم بفرد العجينة على سطح متساوي بواسطة النشابة حتى نحصل على القوام المناسب، نحضر قطاعات البسكوت ونقوم بتقطيع العجين على حسب الأشكال التي ترغبين بها. بعد ذلك نقوم بإحضار صينية كبيرة ونرص عليها قطع البسكوت ونتركها جانباً لمدة ثلاث دقائق. ثم نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نضع قطع البسكوت علي طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح بسكوت اليانسون الهش

توجد بعض الأسرار البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-