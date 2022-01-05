بدون قالب اصنعي معمول التمر بالقشطة بطريقة جديدة سهلة وسريعة

معمول التمر بالقشطة، هذا النوع من المعمول بسيط وسريع ويختلف عن الطرق العادية لتحضير المعمول حيث اعتاد الكثير تحضيره بالسميد والسمن أو الزبدة وأيضاً اعتاد الكثير على تحضيره باستخدام القوالب المخصصة له، ولكن بكل سهولة يمكن اعداد المعمول بدون استخدام القالب وأيضاً بطريقة جديدة حيث يتم تحضيره من خلال القشطة والزبدة والدقيق وبعض من المكونات الإضافية مثل القرفة والمستكة، وتعتبر هذه الطريقة مبتكرة وجديدة وتعطي مذاق مختلف للمعمول عن طرق تحضيره التقليدية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل معمول التمر بالقشطة بطريقة جديدة ومختلفة.

مكونات عمل معمول التمر بالقشطة

يتكون المعمول من المكونات الآتية:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة قرفة.

ربع كوب سكر بودر.

ربع ملعقة صغيرة مستكة بودر.

كوب زبدة لينة.

3/4 كوب قشطة.

للحشو

معجون تمر سادة.

للتغليف

كوب من الفستق الحلبي.

طريقة التحضير

يتم تحضير معمول التمر بالقشطة باتباع الآتي:ـ

نقوم بخلط الدقيق مع الملح والبكينج بودر والقرفة والمستكة والسكر ونمزج المكونات جيداً باليد أو بالعجان الكهربائي حسب المتوفر. ثم نقوم بإضافة الزبدة والقشطة ونعجن المكونات حتي تتجانس الزبدة والقشطة مع خليط الدقيق تماماً وتتكون لدينا عجينة طرية. نترك العجينة لكي ترتاح تماماً لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بتشكيلها.

طريقة تشكيل العجينة

نقوم أولاً بتشكيل معجون التمر إلي كرات صغيرة في الحجم ثم نقوم بتشكيل عجينة المعمول إلي كرات صغيرة متساوية في الحجم ومتناسبة مع حجم كرات التمر. نأخذ كرة من عجينة المعمول ونقوم بضغط عليها قليلاً لتصبح على شكل قرص ثم نقوم بوضع كرة من التمر داخلها ونغلق العجينة على حشوة التمر تماماً ونشكلها على شكل كرة. ثم توضع الكرة في الفستق حتي تتغطي به تماماً، ثم ترص في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة أو يمكن الاستغناء عن ورق الزبدة. نكرر نفس الخطوة مع كل كرات العجين حتي ننتهي من كل الكمية، ثم ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق حتي ينضج المعمول. نخرجه من الفرن ونتركه لكي يبرد تماماً ثم يقدم بالهنا والشفا.

في وعاء عميق نضيف 5 أكوب من الدقيق ثم نضيف إليهم ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من اليانسون المطحون ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بإذابة كوب كبير من الزبدة (حوال 300 جرام) على نار هادئة، ثم نطفئ النار ونضيف إلي الزبدة كوب من الزيت، ثم نضيف خليط الزبدة والزيت إلي خليط الدقيق السابق. نعجن المكونات جيداً حتي تختلط مع الدقيق تماماً ثم نضيف 3/4 كوب من الحليب المكثف ونعجن المكونات، ثم نضيف ربع كوب من الماء ونستمر في العجن حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم نقوم بتشكيلها إلي كرات صغيرة ثم توضع في قالب المعمول، ثم نخرجها وترص في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم ندخلها فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتي تأخذ اللون الذهبي. ترش بالسكر البودر أو تقدم سادة حسب الرغبة بالهنا والشفا.

طريقة عمل معمول سريع بالحليب المكثف