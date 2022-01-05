لفة الخميرة العراقية ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة والمشهورة في العراق، وتختلف طريقة عملها من بلد الي أخر، وتعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من المعجنات التي يحبها ويقبل عليها الكثير من الصغار والكبار ويمكن تناولها مع كوب من الشاي ويمكن تقديمها ساخنة أو باردة حسب الرغبة، وتعتبر هي مشهورة بدرجة كبيرة في المناطق الريفية العراقية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير لفة الخميرة العراقية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل لفة الخميرة العراقية

تتكون لفة الخميرة العراقية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

5 أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب إلا ربع من السكر الخشن.

3 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

كمية من الماء الدافئ حسب الحاجة.

مقادير للتزيين والحشوة

هناك بعض المكونات لتزيين الوجه والحشوة وهي كالتالي:-

2 حبة من البيض.

كمية من السمسم وحبة البركة.

3 ملاعق كبيرة من الزعتر.

كوب من الجبنة البيضاء أو الصفراء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير لفة الخميرة العراقية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-