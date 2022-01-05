لفة الخميرة العراقية ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة والمشهورة في العراق، وتختلف طريقة عملها من بلد الي أخر، وتعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من المعجنات التي يحبها ويقبل عليها الكثير من الصغار والكبار ويمكن تناولها مع كوب من الشاي ويمكن تقديمها ساخنة أو باردة حسب الرغبة، وتعتبر هي مشهورة بدرجة كبيرة في المناطق الريفية العراقية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير لفة الخميرة العراقية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.مكونات عمل لفة الخميرة العراقية
تتكون لفة الخميرة العراقية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 5 أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب من الحليب البودرة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- كوب إلا ربع من السكر الخشن.
- 3 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة صغيرة من الملح.
- كمية من الماء الدافئ حسب الحاجة.
هناك بعض المكونات لتزيين الوجه والحشوة وهي كالتالي:-
- 2 حبة من البيض.
- كمية من السمسم وحبة البركة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزعتر.
- كوب من الجبنة البيضاء أو الصفراء.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير لفة الخميرة العراقية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به كوب الماء الفاتر وتذوب به ملعقة من السكر وملعقتين من الخميرة الفورية ونتركها جانباً.
- يخلط الدقيق مع الكمية المتبقية من الخميرة جيداً في إناء عميق، ويخفق البيض مع كمية من الزيت جيداً ونتركه جانباً.
- نضيف بعد ذلك الحليب البودرة والسكر والملح الي الدقيق والخميرة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- قومي بعمل حفرة في المكونات الجافة ونضيف البيض والزيت ونفرك المكونات جيداً مع بعض حتي تمتزج المكونات بشكل جيد.
- نضيف خليط الخميرة بالتدريج الي الخليط السابق مع الاستمرار في العجن حتي الحصول على عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة.
- تغطية العجينة بورق النايلون ونضعها في مكان مظلم ودافئ ونتركها لمدة ساعتين حتى تخمر ويتضاعف حجمها جيداً.
- تقطيع العجينة الي دوائر متوسطة الحجم وتشكل كل واحدة على شكل أصابع متوسطة ونضع كل ثلاثة على بعض ونحشوها بالجبنة.
- قومي بعد ذلك بلف العجينة على شكل ضفيرة وتدهن بالبيض ونرش عليها السمسم وحبة البركة ونرص في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
- نترك الصينية لمدة نصف ساعة حتي تخمر وترتاح قبل دخولها في الفرن.
- تسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
الوسوم
لفة الخميرة العراقية ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة والسريعة والمشهورة في العراق، وتختلف طريقة عملها من بلد الي أخر، وتعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من المعجنات التي يحبها ويقبل عليها الكثير من الصغار والكبار ويمكن تناولها مع كوب من الشاي ويمكن تقديمها ساخنة أو باردة حسب الرغبة، وتعتبر هي مشهورة بدرجة كبيرة في المناطق الريفية العراقية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير لفة الخميرة العراقية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.مكونات عمل لفة الخميرة العراقية
تتكون لفة الخميرة العراقية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 5 أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب من الحليب البودرة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- كوب إلا ربع من السكر الخشن.
- 3 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة صغيرة من الملح.
- كمية من الماء الدافئ حسب الحاجة.
هناك بعض المكونات لتزيين الوجه والحشوة وهي كالتالي:-
- 2 حبة من البيض.
- كمية من السمسم وحبة البركة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزعتر.
- كوب من الجبنة البيضاء أو الصفراء.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير لفة الخميرة العراقية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به كوب الماء الفاتر وتذوب به ملعقة من السكر وملعقتين من الخميرة الفورية ونتركها جانباً.
- يخلط الدقيق مع الكمية المتبقية من الخميرة جيداً في إناء عميق، ويخفق البيض مع كمية من الزيت جيداً ونتركه جانباً.
- نضيف بعد ذلك الحليب البودرة والسكر والملح الي الدقيق والخميرة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- قومي بعمل حفرة في المكونات الجافة ونضيف البيض والزيت ونفرك المكونات جيداً مع بعض حتي تمتزج المكونات بشكل جيد.
- نضيف خليط الخميرة بالتدريج الي الخليط السابق مع الاستمرار في العجن حتي الحصول على عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة.
- تغطية العجينة بورق النايلون ونضعها في مكان مظلم ودافئ ونتركها لمدة ساعتين حتى تخمر ويتضاعف حجمها جيداً.
- تقطيع العجينة الي دوائر متوسطة الحجم وتشكل كل واحدة على شكل أصابع متوسطة ونضع كل ثلاثة على بعض ونحشوها بالجبنة.
- قومي بعد ذلك بلف العجينة على شكل ضفيرة وتدهن بالبيض ونرش عليها السمسم وحبة البركة ونرص في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
- نترك الصينية لمدة نصف ساعة حتي تخمر وترتاح قبل دخولها في الفرن.
- تسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.